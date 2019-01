Královéhradecko /LINKA 112 - KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - K ostřejší výměně názorů, zranění jednoho muže a ztrátě mobilu ženy, která pomáhala zraněnému, došlo při incidentu v Hostinném.

Policisté nejprve vyrazili k tamnímu autobusovému nádraží, odkud žádal volající na jejich linku pomoc. Na místě ale nikdo nebyl. „V té chvíli přišla k nádraží žena, která jim sdělila, že mají odjet do ulice Boženy Němcové k restauraci,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková.

Na místě byla skupina několika osob, včetně třicetiletého muže ležícího na zemi. Záchranáři mu poskytli pomoc a převezli do nemocnice. „Na místě mělo dojít ke slovní a fyzické rozepři, kdy svou roli sehrál patrně i zjištěný alkohol. Případ policisté zadokumentovali jako přestupek proti občanskému soužití,“ upřesnila Burýšková. O den později dorazila na policejní obvodní oddělení osmadvacetiletá místní žena, která byla incidentu přítomna. Policistům sdělila, že od té doby postrádá mobilní telefon Apple iPhone za téměř 13 tisíc korun. „Telefon si prý odložila na chodník vedle sebe, když poskytovala zraněnému muži pomoc poté, co tudy náhodně procházela,“ dodala mluvčí. Zloději hrozí za krádež až dva roky vězení.

Dobrovolný hasič zachránil život sebevrahovi. Chtěl skočit z přehrady

Špindlerův Mlýn - Pětatřicetiletého muže ve středu večer zachránili policisté ze Špindlerova Mlýna společně s místními dobrovolnými hasiči před skokem z přehrady. „Přijali jsme oznámení týkající se možné sebevraždy ve Špindlerově Mlýně. Na místo neprodleně vyrazili policisté, kteří vypátrali muže na soklu kolem sloupu. Muž byl ve špatném psychickém stavu a policistům sdělil, že se s ním rozešla dívka a že chce skočit dolů,“ přiblížila Šárka Pižlová z trutnovské stanice Policie České republiky. Na přehradu později přijel také vyškolený člen místních dobrovolných hasičů, který za pomoci jištění vylezl za mužem. Po hodině přesvědčování ho uklidnil a přesvědčil, aby se vrátil zpět za zábradlí. „Poté i s policejním vyjednavačem, který dorazil, se snažili společně uvést muže do klidu. Dechová zkouška na alkohol u něho ukázala 2,79 promile alkoholu v dechu. Následně byl muž zajištěn a eskortován na protialkoholní záchytnou stanici, kde již v bezpečí strávil noc. Včera byl převezen na psychiatrické pracoviště,“ dodala Šárka Pižlová.

Ani za mřížemi nebylo v bezpečí

Náchod - Smůlu měl zaměstnanec jednoho z náchodských podniků, který si svůj bicykl nechával v kolárně uložený přes noc. Bicykl zaparkovaný za mřížemi kolárny zřejmě upoutal nějakého „nočního lovce“. Zloděj neváhal vypáčit kovovou mříž, aby se k horskému kolu značky Merida dostal. Majiteli kola tím způsobit škodu ve výši 6000 korun, na vypáčené mříži 2000 korun.

Ve Dvoře Králové chtěl vykrást prodejnu. Policisté ho chytili

Dvůr Králové n. L. - Padesátiletý muž se pokusil vykrást prodejnu ve Dvoře Králové. Policisté ho nyní ve zkráceném řízení obvinili ze spáchání krádeže ve stádiu pokusu. „Je podezřelý, že se koncem srpna letošního roku pokusil násilím vniknout do prodejny v Palackého ulici. Protiprávního jednání se dopustil v posledních třech letech již několikrát. Byl souzen za přečiny krádež, porušování domovní svobody a z přečinu poškození cizí věci,“ doplnila Šárka Pižlová z trutnovské policejní stanice. V případě prokázání viny recidivistovi hrozí až tříletý pobyt ve vězení.