Podle policie ženy zareagovaly na inzeráty na výhodné investice a poté, co jim zavolal falešný poradce, zpřístupnily své internetové bankovnictví podvodníkům. "Tímto způsobem přišla 48letá žena z Bydžovska o téměř 570 tisíc korun, z nichž více jak 95 procent pocházelo z nově sjednaných úvěrů," popsala dnes běžný podvod policejní mluvčí Iva Kormošová. Druhá žena ve věku 65 let z Hradce Králové pak přišla o 420 tisíc korun. "Uvěřila neznámému volajícímu, že v minulosti investovala do kryptoměn, u kterých došlo ke zhodnocení. Z odčerpaných peněz z účtu této ženy pocházelo přibližně 70 procent z úvěru," vysvětluje Iva Kormošová.