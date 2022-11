Policisté 52letého muže zatkli v pondělí na jednom pražském nádraží. Po převozu do Hradce Králové ho obvinili hned ze tří trestných činů najednou. A to pokračujícího přečinu krádež, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí. Kladou mu za vinu, že během 1,5 měsíce se vloupal na Hradecku do 8 rodinných domů, odkud odnesl šperky, peníze a hodinky a vnikl na tři oplocené pozemky, které prohledal, ale odkud nic neodcizil. Všem poškozeným způsobil celkovou škodu za téměř 900 tisíc korun.