Policii se podařilo zadržet muže, který je podezřelý z vloupání do několika vozidel v Hradci Králové. K zadržení dopomohla souhra náhod: muže, k němuž směřovaly informace z vyšetřování série vloupání, si při obhlížení aut v hradecké Lužické ulici všiml policista ve svém volnu.

Vloupání do vozu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Sobecký

Policisté zadrženému 22letému muži nakonec prokázali 23 vloupání do aut, jedenáct krádeží kol i krádež batohu. Škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na 111 tisíc a škoda poškozením věcí na 156 tisíc korun. Obviněný muž se do aut vždy dostal po rozbití okénka. Ve většině případů způsobil větší škodu na autech, než kterou způsobil na odcizených věcech. Stačilo, aby v autě zahlédl nějakou tašku, která ho nalákala. To, že v ní nebylo vůbec nic cenného, zjistil až následně.