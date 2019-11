Policisté z obvodního oddělení v Novém Městě nad Metují pátrají od uplynulého víkendu po zloději, který řádil ve sklepních kójích u bytových domů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Klíma

"Dosud nezjištěný pachatel v době od 27. do 28.října vnikl vždy nejprve do společných prostor bytového domu a pak za pomoci násilí do sklepních kójí. Tam si vybral předměty, které se daly zpeněžit, jako jízdní kolo, alkohol, motorovou pilu, nebo kompresor. Na odcizených a poškozených věcech způsobil škodu ve výši 20 tisíc korun," uvedla tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová, která neopomněla doplnit, že ne všude se poberta dostal.