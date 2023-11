Škodu za téměř 100 tisíc korun způsobil zloděj v Hradci Králové. Z kůlny u rodinného domu ve Svobodných Dvorech vzal kola, brusle i kopačky. Oknem pachatel vlezl i do novostavby na pozemku. Viděli jste ho? Dejte vědět policistům.

Zloděj přestřihl visací zámek a vnikl do kůlny u rodinného domu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Lubomír Stehlík

Neznámý pachatel se do kůlny v ulici Spojovací vloupal v období od úterý do středy. Bral kola, brusle i kopačky. „Z úterý na středu (od 9 hod. 31.10. - do 12 hod. 1.11.) v Hradci Králové v ulici Spojovací zatím neznámý pachatel po přestřižení visacího zámku vnikl do kůlny u rodinného domu, odkud odcizil tři jízdní kola, dvoje kopačky a pánské brusle, čímž majiteli způsobil škodu za téměř 100 tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí Iva Kormošová.

Na stejném pozemku vnikl nezajištěným oknem do novostavby. Budovu prohledal, ale nic z ní neodcizil. Za přečiny krádež a porušování domovní svobody pachateli hrozí až tříleté vězení.

Policie se s prosbou o pomoc při pátrání obrací na veřejnost. „Žádáme občany, kteří si v uvedené ulici a v uvedený termín všimli něčeho podezřelého, aby se ozvali na linku 158, nebo se dostavili přímo na obvodní oddělení Hradec Králové 1,“ vyzvala Iva Kormošová.