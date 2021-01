"Mužům se klade za vinu, že filtry pevných částic po celé České republice odcizili z dalších 19 aut, mezi kterými byly i dvě převozní sanity. Ve všech případech šlo o stejné typy vozidel značky Renault a Opel," informovala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Škoda, kterou muži způsobili, tak nyní činí více než tři miliony korun. "Přesto, že se škoda téměř zdvojnásobila, trestní sazba zůstává stejná," upozornila mluvčí.

Trojici cizinců z Evropské unie ve věku 38, 41 a 43 let dopadli policisté loni na podzim díky městskému kamerovému systému v Pardubicích. Podle policie se soustředili na vozidla značek Renault Master a Opel Movano zaparkovaná na volně přístupných místech v Hradci Králové a Pardubicích. "Z aut po demontáži uchycovacích šroubů a přeskřípnutí dvou gumových hadic demontovali filtr pevných částic DPF," uvedli tehdy policisté. Odcizené filtry pak dodávali do své země jako náhradní díly.

Soud muže poslal do vazby, hrozí jim odnětí svobody od dvou do osmi let. Jednačtyřicetiletý muž je navíc obviněn z maření úředního rozhodnutí, protože v září 2019 byl kvůli krádeži na tři roky vyhoštěn z ČR.