V jednom z obchodů na Úpicku měl totiž odcizit drogistické zboží za necelých 250 korun. K jeho smůle mu ale krádež nevyšla a přistihli ho pracovnicí provozovny, kteří následně přivolali policii. Ačkoliv škoda není nikterak velká, tak v tomto případě nehraje její výše roli, neboť muž za obdobnou trestnou činnosti byl již v minulosti pravomocně odsouzen a soudce mu uložil podmíněný trest odnětí svobody. Pro porušení podmínky a naplnění skutkové podstaty přečinu krádež pak postačí odcizení věci v jakékoliv hodnotě.

V neprospěch recidivisty také hraje i vyhlášený nouzový stav, který podmiňuje využití vyšší trestní sazby. Za normálních okolností by mu v případě uznání viny a odsouzení hrozil trest odnětí svobody do výše tří let. Aktuálně je však muž při vynesení pravomocného rozsudku ohrožen pobytem ve vězení na dva roky až osm let.