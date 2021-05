Ke zmlácenému třicetiletému muži byli ve středu 21. dubna přivoláni policisté.

„Muž policistům sdělil, že byl se svou přítelkyní mezi 19. a 20. hodinou v královéhradeckých Šimkových sadech, kde v tu dobu byla skupina asi 25 mladých lidí. Část z nich, 6 až 8 mladíků ve věku 16 až 17 let, ho měla nejprve slovně urážet a poté údery pěstí a kopy do celého těla napadnout,“ uvedla k výpovědi zraněného policejní mluvčí Iva Kormošová. Napadenému muži se podařilo z místa útoku odejít do svého bydliště, odkud ho soused převezl do nemocnice.