Hradec Králové - Z jaké dálky obžalovaný na oběti střílel? Bylo to z bezprostřední blízkosti, řekl ve středu znalec Krajskému soudu v Hradci Králové, kde se projednával tragický prosincový incident u diskotéky ve Vysokém Mýtě.

Bývalý strážník Pavel Koblížek se u soudu zodpovídá, že loni v prosinci ve Vysokém Mýtě zastřelil jednadvacetiletého muže a těžce zranil jeho šestadvacetiletého bratra. Koblížek se hájí, že šlo o sebeobranu.

Expert určil vzdálenost hlavně

„Vytáhl jsem revolver a vystřelil jsem do vzduchu, myslel jsem, že tím to všechno skončí," řekl u soudu Koblížek. Podle něj však výstražný výstřel nepomohl. Bratři ho napadli a jeden z nich ho škrtil. „Když už jsem nemohl dýchat, zmáčkl jsem spoušť revolveru," vypověděl obžalovaný.

Jeho další střely zasáhly Lukáše Svobodu do podbřišku a Radka Svobodu do hrudníku. U druhého z bratrů střela pronikla do pohrudniční dutiny a muž zemřel na vnitřní vykrvácení. Lukáši Svobodovi střela zasáhla velkou stehenní žílu. „Toto poranění bezprostředně ohrožovalo poškozeného na životě a jeho smrt byla odvrácena pouze urgentním chirurgickým zákrokem," píše se v obžalobě.

Pepřový sprej

Podle svědka se tři muži, mezi nimiž byl i strážník Koblížek v civilu, domáhali vstupu do klubu Stodola. Tvrdili, že jde o policejní akci. Pracovníci klubu je nechtěli vpustit, proto jeden z mužů nastříkal do místnosti pepřový sprej. Zaměstnanci diskotéky je začali pronásledovat a Koblížek na to reagoval střelbou. „První výstřel šel do Lukáše, Radek k němu běžel, a v tu chvíli vyšel druhý výstřel, který ho zasáhl. Koblížek si klekl na Lukáše a pistolí mu mířil na horní část těla, proto jsem ho odstrčil," řekl třetí z bratrů Roman Svoboda.

Rozpory panují v otázce, z jaké vzdálenosti obžalovaný vlastně střílel. Postřelený Lukáš Svoboda při rekonstrukci tvrdil, že se Koblížka vůbec nedotkli. „Šli jsme za ním, říkali jsme mu, ať nestřílí. Byl jsem střelený za čtyř až pěti metrů," vypověděl Lukáš Svoboda.

Bratr Radek mu pak podle jeho slov vyrazil na pomoc: „Padl na zem s druhým a třetím výstřelem."

Soudní znalec Rudolf Vávra se přiklonil k tomu, že vzdálenost byla menší, než uvedl poškozený. „Z bundy Lukáše Svobody jsme zjistili, že při výstřelu hlaveň mohla být ve vzdálenosti 15 až 50 centimetrů. Z košile Radka Svobody předpokládáme, že ústí hlavně bylo k té košili těsně přiloženo," řekl Vávra.

Znalec Ivan Bouška včera prohlásil, že podle jeho zkoumání k přímému kontaktu s tělem poškozeného nedošlo, ale vyloučil, že by výstřel šel z větší vzdálenosti než 40 centimetrů.

Znalec se věnoval i problému, zda Koblížka opravdu někdo škrtil, protože na jeho krku chyběly stopy typické pro takový útok. „Rolák by to ale mohl ztlumit," připustil znalec. Podle spisu měl Koblížek toho dne na sobě bílý rolák.

Znalkyně Jana Čížková včera soudcům řekla, že na Koblížkově bundě byla nalezena DNA Radka Svobody.

Nejdříve vražda, pak zabití

Koblížek byl původně obviněn z pokusu o vraždu, během vyšetřování se však právní kvalifikace zmírnila na pokus o zabití, za něž mu hrozí pět až dvanáct let vězení.

Podle soudců by 16. listopadu by mohly zaznít závěrečné návrhy a 20. listopadu by mohl soud vynést rozsudek.