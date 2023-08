V obou případech se pachatel údajně dopustil znásilnění, přičemž se jednalo o malé děti. „V první věci se dopustil jednání, které směřovalo k dokonání trestného činu a kterého se dopustil v úmyslu jiného násilím donutit k pohlavnímu styku a spáchal čin na dítěti mladším 15 let, avšak k dokonání trestného činu nedošlo,“ uvedla mluvčí krajského soudu Kateřina Podeszwová.

Obžalovaný, jehož totožnost vzhledem k právní ochraně nezletilých poškozených nemůže Deník zveřejnit, podle obžaloby oba chlapce zneužil ve dvou případech, a to přímo v domácnosti jejich matky. „Za účelem svého sexuálního uspokojení je měl osahávat a líbat na intimních místech,“ uvádí se v obžalobě.

„Jsem na starší osoby, co se týče žen - 40 let a výš,“ řekl soudu. Oba chlapci podle něj za ním chodili sami a chtěli si hrát na jeho počítači. Také vypověděl, že s matkou dětí má špatné vztahy.

Oba chlapci mají opatrovníka, který se k soudu připojil s požadavkem na odškodnění nemajetkové újmy obou chlapců. Pro každého požaduje 50 tisíc korun. „Já mám na svém počítači hry v hodnotě 70 tisíc eur, zabavení nepřipadá v úvahu,“ reagoval obžalovaný právě na možnost finančního odškodnění.

Poté vypovídala matka obžalovaného. Řekla, že o ničem nevěděla. „Je to blábol, k dětem má hezký vztah,“ uvedla žena, kterou okresní soud už dříve určil jako opatrovnici obžalovaného z důvodu jeho omezené svéprávnosti. V přípravném řízení znalci uvedli, že obžalovaný má nízkou finanční gramotnost a že nechápe cenu peněz. Dále je podle odborníků ovlivnitelný, není sebekritický a přitom má o sobě nepřiměřeně vysoké mínění. Právě čtením znaleckých posudků má proces pokračovat ve středu ráno.

Čin úřadům oznámila matka chlapců. Ta u soudu vypovídat ze zdravotních důvodů nebude, u soudu se pouze četla její výpověď na policii. V ní řekla, že jí o činu řekl jako první mladší syn a druhý jí to následně potvrdil. Znalkyně už dříve potvrdila věrohodnost výpovědi sourozenců s tím, že chlapci popisují děj opakovaně stejným způsobem.

Státní zástupkyně Lucie Žabková uvažuje na začátku procesu o nepodmíněném trestu těsně pod spodní hranicí sazby: „Je to s přihlédnutím k tomu, že u obžalovaného byly zjištěny, řekněme, zdravotní indispozice. Tedy zejména mentální retardace plus ne deviace, ale určitá sexuální nevyzrálost. V takovém případě zákon umožňuje, aby byl trest uložen pod sazbou.“ Žalobkyně také předběžně žádá o umístění muže do věznice s ostrahou a sexuální léčbu.

Muži hrozí od 5 do 12 let vězení.