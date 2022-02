Snažili se dostat už na předcházející zimní hry v Pchjongčchangu, kde měl turnaj smíšených párů olympijskou premiéru, ale to nevyšlo. Do Pekingu se kvalifikovali na loňském šampionátu v Aberdeenu, kde v rozhodujícím souboji porazili 8:6 tým USA.

„Byli jsme pyšní, s jakým klidem se nám povedlo zápas zvládnout. Všechno na nás dolehlo až po zápase. Se soupeři jsme si přiťukli, oslavička historického postupu proběhla až doma,“ zmínila ženská polovička páru.

Na dva měsíce profesionály

Do té doby byli amatérskými sportovci, ale v listopadu podepsali smlouvu s Duklou. S armádním sportovním centrem nyní mají částečný úvazek.

„Od Vánoc jsme si u zaměstnavatelů vyjednali dvouměsíční neplacené volno a nyní se můžeme považovat za profesionály. Až se ale v únoru z Pekingu vrátíme, jdeme zase dělat,“ pokračovala Zuzana, která stejně jako manžel pracuje v bankovním sektoru.

Mají v podstatě dva životy – pracovní a sportovní. „Naštěstí každý působíme v jiné bance. Do práce si za normálních okolností chodíme od sebe odpočinout,“ zasmál se třiatřicetiletý Tomáš.

„Poslední týdny ale přestalo i to. Jsme spolu denně čtyřiadvacet hodin. To je hodně, ale jsme v pohodě. Domácí práce si dělíme mezi sebe rovným dílem,“ doplnila Tomáše o pět let mladší choť Zuzana.

Není divu, že curling je častým námětem domácích debat. „Je součástí našeho života. Z curlingu pochází i většina kamarádů, poznali jsme se na jednom turnaji, takže se všechno točí kolem něj. Na druhou stranu máme i jiná témata,“ řekla s úsměvem.

Nezdar v kvalifikaci je nakopl

Myšlenky na start pod pěti kruhy přišly po zmíněném bronzovém šampionátu před devíti lety. „Chtěli jsme se dostat už do Koreje, ale nepovedená kvalifikace nás nakopla. Tehdejší úsilí a čas se nedá srovnat s tím, jak jsme do toho šli v minulých čtyřech letech,“ vyprávěl manžel.

Krása mixového curlingu spočívá i v tom, že když se jednomu přestane dařit, kolega ho podrží. „Děláme týmový sport a je potřeba, abychom fungovali oba. Je to otázka nahecování i umění dostat parťáka zpátky do hry. Kupodivu nejlíp zafunguje, když o tom nemluvíme,“ podotkla žena.

„V našem případě je vždycky lepší mlčet,“ přerušil ji partner. Podle něj při curlingu záleží nejvíc na přesnosti, psychické odolnosti a fyzické zdatnosti. „Chtěl bych rozptýlit názor, že curling může hrát každý z fleku. Na úrovni šampionátů to určitě neplatí. Přední hráči jsou atleti se vším všudy.“

Do Pekingu se nejedou jen zúčastnit

Kondice je důležitá hlavně při metení. „Celou vahou tlačíme na koště před klouzajícím kamenem. Při zápase se stane, že hráč zamete až kilometr dráhy. Druhá věc je, že nehrajeme jen jeden zápas za den. Na olympiádě budou dva, ale při běžných turnajích se někdy sejdou i čtyři. To znamená, že na ledě strávíme i deset hodin, a na to je fyzička nutná,“ vysvětloval.

„Při únavě se snižuje kvalita odhozu a přesnost, je to i nápor na psychiku, což má vliv na výsledek. V přípravě proto přichází ke slovu posilovna a trénink stability,“ prozradil.

Na olympijské hry v Pekingu Paulovi neodjeli v roli favoritů, ale chtějí zabojovat o pěkný výsledek.

„Budeme spokojení, když se umístíme na pátém až sedmém místě. To je reálná ambice. Proti soupeřům máme trochu nevýhodu, že jsme na olympiádě poprvé. Čeká nás asi jiný tlak než jsme dosud poznali. Určitě se ale nechceme jen zúčastnit,“ vzkázala bojovně Zuzana.