„Poslední dva roky jdeme my Češi z krize do krize – od covidu, přes tornádo po válku na Ukrajině. I když společnost prochází krizí, lidé pomáhají a přispívají o to víc. Jde podle mě o dobré znamení a vypovídá o tom, že Česko je bohatou a uvědomělou zemí západního střihu,“ uvedla Adriana Černá, mediální koordinátorka Člověka v tísni.