Koronavirové zákazy sice v uplynulých měsících mnoho lidí připravily o práci i peníze, netýkalo se to ale zdaleka všech Čechů. Mnoha domácnostem, jejichž příjmů se pandemie nedotkla, se tak na účtech stále hromadí „nadbytečné“ peníze. Kvůli zavřeným restauracím, obchodům a hranicím je totiž dosud nestačily utratit. Podle České bankovní asociace (ČBA) lidem aktuálně v bankách leží ladem bezmála tři biliony korun. Pro srovnání: je to ještě o něco větší suma, než činí suma státního rozpočtu na minulý i letošní rok dohromady.

Peníze na účtech lidem ukusuje inflace. | Foto: www.shutterstock.com

Vklady domácností tak od začátku koronavirové pandemie do letošního června vzrostly o plných 413 miliard korun, jen mezi šestým měsícem loňského a letošního roku to bylo o 291 miliard korun. „Měsíc co měsíc potvrzovaly bankovní statistiky vysoké nárůsty úspor domácností, především těch s vyššími příjmy, které končily na bankovních účtech,“ uvedl ekonom ČBA Miroslav Zámečník. „Není třeba zdůrazňovat, že úspory jsou v populaci rozloženy velmi nerovnoměrně,“ podotkl.