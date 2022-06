Energetici vybírají chytré elektroměry. Pozor na blackout, varuje tajná služba

Revoluce v měření elektřiny je v plném proudu. Ani ne do roka chtějí mít energetické společnosti jasno, jaké chytré elektroměry svým zákazníkům namontují. Už do probíhajících výběrových řízení ovšem vydal Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost varování, aby firmy byly opatrné, komu zakázku za miliardy korun nakonec přiklepnou. Experti se totiž obávají, že přístroje by mohly být zneužity a vyvolat celostátní blackout. Nebereme to na lehkou váhu, tvrdí energetici.

Chytré elektroměry by měly společnosti odběratelům začít montovat v roce 2024 a o tři roky později by jimi měla být vybavena všechna odběrná místa se spotřebou nad šest magawatthodin ročně. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock