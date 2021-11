Případů nákazy koronavirem v Česku opět prudce přibývá. Minulé úterý testy odhalily 9 902 případů onemocnění, tedy přibližně o čtyři a půl tisíce méně. Oproti pondělí tohoto týdne úterní čísla narostla o více než pět tisíc. Od půlnoci bylo nahlášeno 336 nově hospitalizovaných pacientů. Dohromady je tak s koronavirem v nemocnici už 3 295 lidí, 462 jich leží na jednotkách intenzivní péče.

Vážná situace

Víc případů než v úterý ministerstvo zdravotnictví eviduje naposledy 12. března. Reprodukční číslo, které ukazuje, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, se dlouhodobě drží nad hodnotou jedna. Denní přírůstky nakažených tak budou zřejmě nadále růst. „Vysoké počty denně přibývajících nákaz u zranitelné části populace zvyšují pravděpodobnost další zátěže nemocnic, která se potenciálně může velmi rychle až zdvojnásobit,“ upozornil šéf ÚZIS Ladislav Dušek.

Zástupci dosluhující vlády ve středu dopoledne na tiskové konferenci oznámili, že Česko kvůli nepříznivé situaci čeká zpřísňování. „Situace není dobrá. Znovu apelujeme na všechny občany, aby se nechali očkovat,“ prohlásil Andrej Babiš k šíření covidu v Česku. Možnost zavedení lockdownu Babiš rezolutně vyloučil.

V pátek se také znovu sejde vláda, která projedná další opatření proti šíření epidemie covidu-19. Ještě před tím se ve čtvrtek ráno uskuteční schůze vládní rady pro zdravotní rizika, která návrhy opatření probere.

Česko bude zpřísňovat

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pak konkrétněji oznámil, co se v Česku nově změní. „Od 15. listopadu bude jednou týdně povinně testován každý zaměstnanec v lůžkové péči, který přichází do kontaktu s pacienty a není očkován," uvedl. Testování se bude opakovat jednou týdně, první testy musí být provedeny nejpozději do 22. listopadu.

Od 15. listopadu bude povinné také zakrývání dýchacích cest při výuce na vysokých školách, a to v kolektivech nad padesát lidí. Další novinkou je fakt, že cizinci, kteří dlouhodobě legálně pobývají na území ČR, budou mít nově očkování proti covidu-19 hrazeno z rozpočtu ministerstva zdravotnictví.

Vojtěch poté doplnil, že vláda nemůže nařizovat uzávěry bez nouzového stavu, proto volí režimová opatření, která chce dále zpřísňovat. Už dříve se mluvilo o tom, že by například vstup na některé akce byl povolen jen očkovaným a lidem po prodělání nemoci. Nyní jako prokázání bezinfekčnosti platí i negativní test.

Podle Vojtěcha žádné opatření nebude mít dostatečný účinek bez proočkované populace. „Nikdo na světě nevymyslel lepší a účinější nástroj proti covidu, než je očkování. Situaci vyřeší pouze proočkovanost," doplnil ministr.

Covid u sousedů

V sousedním Německu v úterý přibylo 39 676 nových případů koronavirové nákazy, což je další denní rekord za celou dobu pandemie v zemi. Dosavadní denní maximum, 37 120 nových infekcí, ohlásilo Německo v pátek. Informovala o tom agentura DPA s odkazem na údaje Institutu Roberta Kocha (RKI).

Za předchozí den v Německu, které má asi 83 milionů obyvatel, zemřelo po nákaze koronavirem 236 lidí. Celkem už v souvislosti s covidem-19 v zemi přišlo o život 96 963 osob a nákazu se podařilo objevit u více než 4,8 milionu obyvatel Německa.

Již delší dobu roste v Německu takzvaná sedmidenní incidence (tedy přepočet nově infikovaných na 100.000 obyvatel). K dnešnímu dni je na hodnotě 232,1, a již třetí den v řadě tak dosahuje rekordní výše. Ještě před týdnem byla incidence na hodnotě 146,6.