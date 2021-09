Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100 tisícobyvatel, kleslo ke dnešku na 12 z nedělních 13. Mezi kraji jsou ale velké rozdíly. Praha je na tom delší dobu nejhůře, za uplynulých sedm dní připadá na 100 tisíc obyvatel 28 nakažených. Následuje Středočeský kraj s incidencí 16 a Liberecký s Jihočeským krajem se 14 nakaženými v přepočtu na obyvatele. Naopak v Olomouckém a Královéhradeckém kraji je to na 100 tisíc lidí pět případů koronaviru za týden, v Pardubickém šest. Z okresů se epidemie nyní nejvíc šíří v okolí hlavního města - okresy Praha-západ a Praha-východ mají incidenci 27. Na druhou stranu v řadě dalších regionů jsou za poslední týden pouze jednotky případů a Jesenicko zůstává bez jediného potvrzeného případu za sedm dní.

Počet lidí, kteří jsou s koronavirem v nemocnicích, zůstával v pracovních dnech minulého týdne nad 60. O víkendu klesl pod 50. Na konci loňských prázdnin vyžadovalo nemocniční péči přes 150 pacientů s covidem. V těžkém stavu je od pátku devět pacientů, což je stejný stav jako naposledy koncem letošního července.

Počet hospitalizací, závažných průběhů onemocnění či úmrtí výrazně snižuje očkování. Zdravotníci v neděli očkovali v Česku proti koronaviru téměř 7500 lidí, proti minulé neděli to bylo zhruba o 6000 méně. Údaje za uplynulý den se ale mohou ještě navýšit. Tempo očkování v posledních týdnech zpomaluje, nejvíce se očkovalo v červnu, kdy počet podaných dávek v pracovních dnech překonal i 120 tisíc, o nedělích 40 tisíc.

V Česku se očkuje od konce loňského prosince, dokončené očkování má nyní 5,691 milionu lidí, tedy 53,2 procenta z 10,7 milionu obyvatel. Rezervaci termínu očkování má přes 111 tisíc lidí a přes 229 tisíclidí je registrováno a čeká na termín. Celkem se tedy podle dnešních informací ministerstva zdravotnictví očkování účastní 6,273 milionu lidí, neboli 58,6 procenta všech obyvatel. Cílem je dosáhnout plného očkování minimálně u 70 procent populace. Vládu dnes čeká jednání o tom, kdo by měl dostat třetí dávku očkování.

Očkovat se je nyní možné od 12 let. Ve věkové kategorii od 12 do 15 let má dva dny před začátkem školního roku alespoň jednu očkovací dávku téměř 126.000 dětí, což je 27,5 procenta populace v tomto věku. Rezervaci termínu očkování má téměř 10.000 dětí, dalších téměř 7000 jich je registrovaných a čekají na termín. Děti, které nejsou očkované nebo nemoc neprodělaly, se po návratu do škol budou opakovaně testovat.

Testů nyní laboratoře provádějí méně. Za neděli jich hlásí přes 26.000 antigenních a přes 8000 PCR. V neděli před týdnem bylo testů celkem více než 64.000, v neděli před tím přes 67.000. Preventivní testy na covid-19, u nichž se pozitivita nyní pohybuje kolem 0,13 procenta, budou od září nadále zdarma pro všechny. Vláda původně plánovala po letních prázdninách zpoplatnit testy pro lidi nad 18 let, rozhodnutí ale změnila. Odůvodnila to nepříznivým vývojem epidemie v některých evropských zemích, kterou zhoršují mutace viru. Lidé tak budou mít nadále z veřejného zdravotního pojištění hrazené měsíčně dva testy metodou PCR a čtyři antigenní testy.

Od začátku loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno téměř 1,68 milionu případů koronaviru. Většina nakažených se vyléčila, 30.402 lidí s covidem-19 dosud zemřelo. Na minulý týden připadá šest úmrtí.