Léto přináší více možností, jak a kde trávit čas s dětmi. Klade ale i nové otázky, například, zda ratolesti musejí mít test. Deník přináší shrnutí odpovědí na základní otázky.

Rodinná dovolená v době covidu | Foto: Shutterstock

Chystám se na víkend s dětmi do hotelu. Musejí mít testy?

Děti do dovršení šesti let věku potvrzení o testu mít nemusejí. Děti starší šesti let by měly mít buď potvrzení o prodělaném covidu nebo potvrzení o negativním testu. To může být buď z oficiálního odběrového místa, nebo ze školy. Případně pomůže písemné čestné prohlášení jejich zákonných zástupců, tedy rodičů, že ve škole absolvovali nejpozději před 72 hodinami test s negativním výsledkem. Pozor, podobně jako u dospělých je nutné se po sedmi dnech souvislého ubytování znovu otestovat, pokud rodina hodlá v hotelu bydlet dále.