Blíží se konec stravenek a benefitů? Podívejte se, co by vládní návrh způsobil

Jedním z 58 opatření proti prohlubujícímu se deficitu státního rozpočtu, které ve čtvrtek představila vládní koalice, je i konec daňové úlevy u zaměstnaneckých benefitů. Pokud nakonec tento bod projde, ohrozí to dle oslovených firem nejen benefity jako takové, ale nebude to mít ani kýžený efekt - tedy více peněz do státní kasy. Proti návrhu se postavili odboráři i někteří podnikatelé.

Stravenky, levnější nákup jídla, zdravotnických potřeb či sleva ve fitcentru. To je seznam benefitů, které až doposud nabízely mnohé české firmy svým zaměstnancům. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock