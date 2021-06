V úterý přibylo 475 případů, nejméně od srpna. Klesá i incidenční číslo

ČTK





V úterý přibylo v Česku 475 potvrzených případů koronaviru, o 183 méně než před týdnem. Je to nejnižší úterní nárůst od konce loňského srpna. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Nadále klesá také incidenční číslo. Za posledních sedm dní testy v ČR odhalily 28 nových případů nákazy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Je to o dva případy méně, než ministerstvo udávalo v pondělí.

Testování dětí na koronavirus novou metodou odběru ze slin v Nemocnici Znojmo | Foto: ČTK