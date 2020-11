V úterý byl v Česku zaznamenán nejvyšší počet úmrtí pacientů s nemocí covid-19 za den od začátku epidemie, zemřelo 220 lidí. Nejvyšší za celou dobu epidemie je nyní podle údajů k úterý také počet hospitalizovaných, kterých je zhruba 8300, z toho 1244 ve vážném stavu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Nadále ale pokračuje zpomalování nárůstu počtu nakažených. Za dnešek přibylo k 18:00 zatím 7298 potvrzených případů covidu-19, zhruba o tisícovku méně než minulou středu k večeru.

Odběr vzorků pro testy na koronavirus. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK

Počty lidí s covidem-19, kteří skončili v nemocnici, jen za úterý stoupl o více než desetinu. Zhruba stejný byl i nárůst počtu pacientů ve vážném stavu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý řekl médiím po schůzi vlády, že počet hospitalizovaných bude v následujících dnech stále stoupat i přes zvolňující se tempo růstu nakažených. "Protože to, co teď zažíváme, je odraz toho, co se stalo před dvěma týdny. Jestli se situace začne lepšit, neuvidíme to dřív než za deset až 14 dní," dodal.