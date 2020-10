Libor Bouček, moderátor, 39 let

Tenhle týden se otazníky bohužel změní ve vykřičník. Buďme rozumní. Chraňme sebe a své nejbližší. Zde nejde o nařízení vlády – v krizi existenční zapojme vlastní rozum. Jinak budou umírat lidé. To je prostý fakt.

Daniel Brýdl, starosta Litomyšle, 47 let

Mám jen mírné příznaky, přesto prosím všechny, abyste se chovali zodpovědně k sobě a hlavně ke svému okolí. Nemoc je velmi nakažlivá a nikdo z nás před ní není 100% chráněn. V této chvíli je na místě poslechnout vládu.

Petr Čtvrtníček, herec, 56 let

Vzkaz těm, co odmítají roušky a protestují: Milánkové, jestli chcete ještě někdy v budoucnu protestovat proti čemukoliv dalšímu, myslete na to, že je dobré být na tu příští rebelii zdraví. Takže tu trošku nepohodlí teď překousněte…

Anna Fialová, herečka, 25 let

Že jsem měla lehký průběh, neznamená, že to tak budou mít i ostatní. Pravidla jsou přísná, ale nezbývá než je dodržovat. Jinak budeme v této Petriho misce jménem Česko zavřeni zbytečně dlouho.

Tomáš Holub, biskup plzeňský, 53 let

Po tom, co jsem zažil, kdy jsem čtyři dny měl horečky a bylo mi opravdu špatně, musím říct, že na místě je určitě maximální zodpovědnost. Co není na místě, je strach, protože ten snižuje imunitu.

Milan Kilián, reportér Deníku z Plzeňského kraje, 45 let

Covid-19 právě prodělávám. Zvláště první tři dny byly hodně náročné – teploty, které se nedařilo srazit, dávivý kašel, až úporné bolesti kloubů, ale i další příznaky. I pak nemoc ustupovala jen pomalu.

Jan Komínek, technik z Blanska, 40 let

S oboustranným zápalem plic způsobeným koronavirem jsem skončil v nemocnici. Předtím jsem měl deset dní vysoké horečky a nic nepomáhalo. Zachránilo mě až experimentální antivirotikum Remdesivir.

Radoslav Látal, bývalý fotbalový reprezentant, trenér, 50 let

Naštěstí jsem měl jen lehký průběh, ale i tak to nic příjemného nebylo. Ztratil jsem čich. Nejhorší je ten moment, když vám to oznámí. Hlavně pro starší lidi to musí být hodně náročné, proto musíme dělat všechno, abychom je uchránili.

Tomáš Měcháček, herec, 41 let

Pamatujete si, když vám bylo jako malým úplně nejhůř a volali jste maminku a ona přišla a všechno bylo hned lepší? Tak teď to může být taky tak. Jen maminka nepřijde, protože byste ji mohli nakazit a ona by mohla umřít.

Sandra Nováková, herečka, 38 let

Po šesti dnech v posteli si nedovedu představit, že by to postihlo moji sedmdesátiletou maminku, která má rozedmu plic. Proto apeluji: Opravdu teď nejde o vás, silné jedince, jde o ty nejzranitelnější. O lidi, kteří by tady mohli klidně ještě pár let žít plnohodnotný život.

Rostislav Olesz, bývalý hokejový reprezentant, 35 let

To, že jsem ztratil čich a měl vysoké teploty přes 38, bylo to nejmenší. Vůbec nejhorší bylo, že jsem se nemohl pořádně nadechnout a cítil se, jak někde ve 3000 metrech nad mořem. Jeden den jsem na tom byl dobře a druhý zase špatně.

Jiří Pospíšil, europoslanec za TOP 09, 44 let

Měl jsem vysoké teploty, které nešlo srazit, byl jsem hrozně malátný a nebyl jsem schopen kvůli dýchání ani vyjít schody v bytě. Jakmile se vám to dostane do plic, které začnou kolabovat, je to průšvih. Jsem šťastný, že jsem to přežil.

Miloš Sedláček, montér ze Žďáru nad Sázavou, 56 let

Měl jsem tři dny horečky, strašně jsem se potil, navíc se přidal průjem. Byl jsem strašně slabý a malátný. Za čtrnáct dní jsem zhubl osm kilo, není to jen nachlazení.

Petr Toncar, fyzioterapeut z Děčína, 44 let

Byl jsem prvním pozitivně testovaným člověkem v České republice. Přestože jsem se cítil jako při nastydnutí, s lehkou teplotou a s lehkým kašlem, tak jsem byl přes týden v nemocnici. Nejhorší byl ale strach o blízké.

Jiří Untermüller, herec Jihočeského divadla, 63 let

Měl jsem lehčí průběh nemoci. To, co teď vidím jako nejdůležitější pro všechny, je uvědomit si svou osobní odpovědnost a potřebu sebekázně. A nerozčilujte se, tím prokážete svému zdraví největší službu.

Ladislav Vízek, bývalý fotbalový reprezentant, 65 let

Hodně se nám to zvrhlo a musíme to napravit! Ale musíme to udělat my, lidi. Tady nejde o Babiše, jde o nás. Můžu vám říct, že koronavirus je svinstvo. Dcera trpěla těžkými příznaky dva týdny. Nezlehčujte to, i když vás příznaky nedoženou.