PODCAST: Amputaci nohy jsem si vyprosila, říká Natálie Lehmanová

Šok, izolace od lidí, psychické trauma a chuť skoncovat se životem. To jsou často první myšlenky těch, kteří museli podstoupit amputaci končetin kvůli nemoci, omrzlinám či úrazu. Mnohým, tento zákrok ale zachránil život. Jaký je tedy život bez končetin, co všechno se po amputaci změní, lze žít dál plnohodnotný život a je protéza jakousi vstupenkou zpět do života?