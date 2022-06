Přitom ještě na začátku roku si libovala, že zatímco její sokyně v nejstarším oboru po době covidové zdražovaly, ona stále trvala na letitém ceníku, čítajícím 700 korun za jedno „číslo“. To do její náruče přivedlo zákazníky i od konkurence. „Jo, to bylo dobré a takřka jsem se nezastavila, ale doba je teď zlá a i já se musím přizpůsobit,“ dodala šedesátiletá žena, která své povolání vykonává v malém stavení nedaleko Hradce Králové.

Nenávistné reakce

Nový ceník, kde své služby zdražila o 200 korun, vyvěsila Věra před nedávnem na erotické seznamce. A i když v ní uvádí důvody, které ji vedly ke zvýšení odměny za její práci, s pochopením se nesetkala. „Vůbec jsem netušila, kolik to vyvolá nenávistných komentářů. To, co jsem si o sobě přečetla, bylo hrozné a musím přiznat, že jsem i plakala,“ zavzpomínala na první chvíle po oznámení zvýšení své ceny.

A i když nový ceník platí od 1. června, ještě v prvních dnech zvýšené sazby občas přimhouří oko. „Někteří moji stálí klienti na internet nechodí, a tak o té změně nevěděli. I proto jsem některým, kteří mě navštívili prvního června, ještě účtovala ze starého sazebníku,“ přiznala Věra.

Na novou taxu tak bude své stálice ještě chvíli učit. I tak však ví, že spousta z nich bude kvůli současné inflační době žádat slevy. Nejčastěji to podle Věry paradoxně žádají movití zákazníci. „Ale myslím, že je ta dvoustovka navíc nezruinuje. A pokud se situace uklidní, tak se možná vrátím opět k ceně, kterou jsem držela posledních sedm let,“ dala Věra příslib do budoucna.

Zdražily všechny sexuální služby

Paní Věra však není jediná, která musí v době inflace zvednout sazby za sexuální služby. Navíc jí také v poslední době opět stoupá konkurence v tomto byznysu. „Případ paní Věry není ojedinělý a dá se říct, že své služby od začátku současné krize zdražila asi polovina prostitutek. Těch je v současné době po celé republice kolem 13 tisíc,“ informovala Zdeňka Pecharová ze Spolku pro ochranu žen. Ten se již několik let stará o pracovnice nejstaršího řemesla světa.

Podobně jako Věra, i jiné ženy, které své sazby zvedly, nenachází u klientů pochopení. „Je pochopitelné, že v době zvedajících se nákladů některé ženy musely zdražit, ale ty také musí počítat s částečným odlivem zákazníků. Muži se totiž chovají tržně a jdou za nižšími cenami,“ dodala Pecharová.

V samotné Praze, kde je zhruba polovina všech prostitutek v zemi, se cena za hodinu pohybuje v průměru kolem 1200 korun. Luxusní pracovnice na privátu začínají se svojí cenovkou na částce 1500 korun.

Covid a válka zvětšují konkurenci

Novým trendem, který se ukázal již v době covidu, je pak to, že se do sexbyznysu v poslední době vrhá více žen. „Od doby, co začala inflace, vidíme menší přírůstek sexuálních pracovnic. Není to tak masivní a jedná se řádově o stovky žen, které jejich finanční situace k tomuto přivýdělku přinutila, “ doplnila Pecharová.

Zdroj: DeníkPo začátku inflace přišla ještě jedna krize – ta uprchlická. Při ní se s přílivem uprchlic prostitutky o svoji živnost bály. Ale i když sem z válkou postižené země přišly desítky tisíc žen, českými sexuálními kartami jejich příchod nezamíchal.

„Ze začátku byly velké obavy, ale teď již zřetelně víme, že byly liché. V případě žen z Ukrajiny se jedná o pouhé jednotky případů,“ dodala zástupkyně Spolku na ochranu žen.