Zeman se vyjádřil k Putinovi: Patří před válečný soud i soud v Rusku

ČTK

Ruský prezident Vladimír Putin patří kvůli invazi na Ukrajinu před válečný soud. Stanout by měl i před soudem v Rusku, protože poslal svou zemi do izolace a uvrhl ji vývojově zpět. V rozhovoru pro ukrajinskou redakci Rádia Svobodná Evropa to řekl český prezident Miloš Zeman. Přepis rozhovoru zveřejnil Pražský hrad na svém webu.

Ruský prezident Vladimir Putin na přehlídce při příležitosti Dne vítězství, 9. 5. 2022 na Rudém náměstí v Moskvě | Foto: Profimedia