Třeba o tom, že si o angažmá v Dejvicích tak trochu sama řekla, proč se svého manžela nejdříve bála a z jakého důvodu nedává na Instagram fotky sebe ani své sedačky. Přesto se teď musí svého soukromí na nějakou dobu vzdát – od prázdnin usilovně trénuje na desátou, jubilejní řadu StarDance, kde budou s tanečníkem Dominikem Vodičkou tvořit jeden ze soutěžních párů.

Vždycky mě pobaví, když adepti StarDance předem vyhlašují, že vlastně neumějí tančit a že to chtějí jen zkusit. Moc jim to nevěřím.

Jsem právě ve fázi, kdy mám pocit, že se to člověk opravdu nemůže naučit. Když vidím Dominika, jak mi na půl plynu předvádí, co mám dělat, a já se pokouším ho napodobit a nevypadat u toho jako retard, tak tomu taky nevěřím. Pravda ale je, že jsem herečka a na škole jsem měla spoustu pohybu – klasiky, lidovek, moderny. Chodila jsem do tanečních, v Boleslavi jsem se účastnila projektu „Roztančené divadlo“. Ale tam jsem tancovala jen jeden tanec, a ten jsem se za osm zkoušek naučila.

No vidíte, nějaké zkušenosti evidentně máte!

Ale zatančit to tak, aby si byl v přímém přenosu člověk jistý a jeho taneční projev měl nějakou úroveň, chce mnohem víc práce.

Našla jsem asi rok starý chat z pořadu Dobré ráno, kde se vás jeden divák zeptal, zda byste nechtěla ve StarDance účinkovat. A vy jste tenkrát nadšeně přitakala. Co je na tom tak lákavého?

Setkala jsem se spoustou kolegů, kteří tuhle nabídku odmítli, ale pro mě bylo přijetí pozvánky do soutěže automatické. Jednak ty krásné šaty, ale samozřejmě je to i šílená výzva. Pro mě, pro moje nervy. Jsem zvyklá se vyjadřovat hlavně slovy, trochu pohybem. Ovšem vůbec nemluvit, jen se hýbat a nedělat z toho hereckou čurinu, je pro mě protiúkol. Už jen to, že se tance musíte naučit pořádně, ne jen jako. Například když se do filmu učím jezdit na koni, mám jen pět jízd, abych z koně nespadla. Většinou jde jen o povrchní učení. Já jsem to tak zatím vždycky měla.

Ale i StarDance trvá jen pár měsíců.

Jasně že se člověk nenaučí za dva měsíce celou latinu nebo standard. Ale stejně je to víc nekompromisní. Kvůli seriálu Mazalové jsem se učila jezdit na kolečkových bruslích, a pak už jsem na ně nikdy nestoupla. Když jsme natáčeli Ženy v běhu, chodila jsem běhat. Film skončil – a už jsem běhat nešla. Nevím, co se stane teď, jestli i po konci soutěže budu dál tančit. Ale doufám, že i kdybych nechtěla, nakonec mě to strhne.

