Brečím, když slyším slovo válka, říká Ukrajinka Táňa. Rusku Albinu napětí mrzí

„Žije v jednom baráku s jinými rodinami, kterým ukrajinská armáda vybombardovala domovy. Sama mě uklidňuje, že je zatím všude klid a nikdo se nebojí, co přijde z ruské strany,“ dodává žena, která je sama rozkročená napůl mezi Ukrajinou a Ruskem.

Kdo je tu padouch?

Spíš než „chladu z Moskvy“ se však Larisa obává kroků ukrajinské vlády na hranicích s anektovaným Krymem. „Prakticky všichni na Krymu mluví rusky. Teď však chce Kyjevská vláda na hranicích s Krymem v ukrajinské oblasti, aby se mluvilo všude ukrajinsky. To je pro všechny nepředstavitelné a volá mi spousta známých z této oblasti, že se chtějí odstěhovat do Čech či do Polska. Zkrátka chtějí pryč. Už nemají nervy na to věčné handrkování a nechtějí žít ve vlasti, kde je někdo chce přeučit na jiný jazyk,“ dodává žena.

Ta pro objektivitu sleduje všechna možná média. A podle ní je všude stejná propaganda. „Obě strany vymývají hlavy po svém. A svůj podíl mají i zahraniční média. Například tady v Čechách se spekuluje, že bude válka, ale mí kamarádi, ať už na ruské či ukrajinské straně, jen kroutí hlavou a vše berou jen tak, že se jedná o mocenský souboj. Samozřejmě se lidé ve skrytu duše bojí, že bude válka, ale na druhou stranu nevidí důvod, proč by Rusko napadlo Ukrajinu,“ říká Larisa.

Už i v Čechách však zažila i situaci, kdy se vyhraněné politické názory dostaly na její pracoviště. „Dělám v jedné spediční firmě. A před nedávnem se tu stala věc, kdy si naši pracovníci, jeden Rus a druhý Ukrajinec, vyměňovali názory tak, že na sebe vzaly kudly. Pohádali se a jeden druhého pobodal,“ uvedla žena s tím, že jeden z napadených skončil ve vězení a druhý v nemocnici.