Studentka pražské VŠE? Zcela určitě ne

Dezinformaci provází snímek tmavovlasé mladé ženy, nacházející se spolu se dvěma dalšími muži v jakési konferenční místnosti či posluchárně. V dalším textu se pak píše:

„‚Před světovým společenstvím se postupně rýsuje pečlivě připravený plán na totální zničení Ruska, který zahrnuje útoky konvenčními i biologickými zbraněmi,‘ uvedla Lana Badwan, studentka magisterského studia na VŠE a odbornice na mezinárodní politiku. Hovořila o vydané knize ‚Hellraiser – Bakteriologická válka‘, která popisuje, kde a jak probíhal proces vývoje bakteriologických zbraní. Uvádí, že před dvěma lety bylo na Ukrajině nejméně 13 laboratoří, které mohly vyrábět bakteriologické zbraně. Připomněla také, že se objevily informace o tom, že Americký institut zdraví, Francouzský institut zdraví a Německé centrum pro výzkum infekcí poslaly na Ukrajinu miliardy dolarů daňových poplatníků na vývoj biologických zbraní pod záminkou výzkumných grantů.“ (Konec citace, pozn. red.)

Atentát na novináře? Ruská média píší příběhy hájící Kreml. Ale falšují realitu

Zpráva nikde konkrétně neuvádí, jakou VŠE má ona zmiňovaná údajná studentka vlastně studovat. Protože je ale psána česky a nikde se nezmiňuje o tom, že by mělo jít o školu v cizině, vnucuje čtenářům dojem, že půjde nejspíše o Vysokou školu ekonomickou v Praze, používající právě zkratku VŠE. Tento dojem je ovšem samozřejmě zcela zavádějící. Zmíněná žena nemá s českou VŠE vůbec nic společného.

„Studentku tohoto jména na VŠE nemáme. Ani ostatní osoby na fotografii jsme neidentifikovali. Prostor také neodpovídá našemu kampusu. Děkujeme za upozornění na příspěvek,“ sdělila Deníku mluvčí Vysoké školy ekonomické v Praze Martina Mlynářová.

Ruská „expertka“ bez minulosti

Odkud se tedy tato údajná studentka a odbornice na mezinárodní politiku vzala? Jak se Deníku podařilo zjistit, celá zpráva i s fotografií se začala šířit 2. června 2022 v rusky psaných zdrojích, například na webových stránkách Riafan, jež se prezentují jako oficiální stránky ruské agentury pro mezinárodní informace nazývané Federální zpravodajská agentura, nebo na zpravodajsky působících stránkách Vostok.

„Lana Badwan“ ovšem nevystupuje v těchto zprávách jako studentka magisterského studia, ale jako magistra, tedy absolventka, a opět jako specialistka na mezinárodní politiku.

V žádném z ruských textů se neuvádí, jaké národnosti má vlastně citovaná „expertka Lana Badwan“ či spíše Lana Badvanová být a v jaké zemi či městě se má nacházet ona VŠE, kterou prý absolvovala. Nikde se nepíše ani to, v jaké instituci či funkci tato žena vlastně působí. V otevřených zdrojích lze její jméno coby „expertky“ dohledat pouze v souvislosti se zmiňovanými zprávami z 2. června. Jinak se nikde neobjevuje ani ona, ani její publikační činnost, ani jakákoli zmínka o její předchozí existenci.

Američané zkoušeli na Ukrajině biologické zbraně, tvrdí Rusko. Jde o lež

Totéž se týká zmiňované knihy „Hellraiser – Bakteriologická válka“ – ruské zdroje vůbec nezveřejňují, kdo, kdy a kde měl zmíněnou knihu vydat, ani kdo by měl být jejím případným autorem, tím méně pak to, o jaká fakta se její údajná tvrzení opírají. Vlastně ničím nedokládají, že nějaká taková kniha vůbec existuje.

Pozoruhodně znějící název knihy „Hellraiser – Bakteriologická válka“ vznikl s největší pravděpodobností tak, že automatický internetový překladač přeložil některá méně známá ruská slova do angličtiny namísto do češtiny, což se někdy stává. Původní ruská zpráva totiž uvádí v názvu zmíněné knihy před pomlčkou slova „Исчадье ада“ (ve fonetickém přepisu Isčadje jada), což znamená „Pekelný zloduch“ nebo „Zloduch pekel“ a trochu se to opravdu blíží anglickému pojmu Hellraiser, což je něco jako Zrozenec pekel. Žádný podobný knižní titul se však opět Deníku nepodařilo v otevřených zdrojích dohledat.

Europoslanec Ivan David sdílí zavádějící dezinformace. Týkají se biolaboratoří

Údajná expertka pak pouze zopakovala oficiální stanoviska ruské vlády, jež se objevují od začátku ruské invaze na Ukrajinu: například, že na Ukrajině existují biolaboratoře zkoumající mechanismy pro skryté šíření smrtících patogenů, včetně projektu studujícího možnost přenosu zvláště nebezpečných nemocí pomocí stěhovavých ptáků, nebo že ruští vojáci zničili po celé Ukrajině 13 laboratoří na výrobu biologických zbraní.

Podle mezinárodní vědecké komunity však ruská vláda nedokázala žádné z těchto tvrzení doložit a pouze falešně prezentovala existenci normálních biolaboratoří a vědeckého výzkumu jako výrobu biologických zbraní. Odborný časopis Science například informoval, že k šíření dezinformace o biologických zbraních zneužila ruská propaganda běžný výzkum netopýrů a jejich parazitů. Také agentura AFP či deník USA Today i mnozí další ověřovatelé faktů označili po přezkoumání ruská tvrzení za neprokázaná.