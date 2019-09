Alexandru Gajdošovi šlo za 2. světové války nejméně třikrát bezprostředně o život. Zachránili ho přitom lidé, od kterých pomoc rozhodně čekat nemohl: nacistický velitel věznice ho za podivných okolností propustil. Podruhé ho důstojník wehrmachtu bránil před podřízenými, kteří ho chtěli popravit jako sovětského špiona. Do třetice ho nacistický kolaborant varoval před nočním útokem na opilé partyzány. Ještě před tím tento válečný veterán židovského původu přežil průstřel hrudníku, když ho zasáhl německý odstřelovač ukrytý na stromě.

Alexander Gajdoš vyrůstal v Žilině. Potom, co na Slovensku začaly platit protižidovské zákony tzv. Slovenský kódex, ho roku 1942 zatkla nacionalistická Hlinkova garda. Od té chvíle prožíval život, který by stál za hollywoodské zpracování. Jeho vzpomínky přinesly Příběhy 20. století Českého rozhlasu Plus.