„Učit češtinu Slovany je vždy obrovská výhoda. Student ovládá podobný jazyk a chápe jeho systém, jiný je zápis a potíže působí odlišnosti v gramatice a slovní zásobě. Na ukrajinské studenty jsme zvyklí, každý rok jich u nás výukou projde kolem sto padesáti. Máme i pedagogy ukrajinisty nebo ty, co jazyk ovládají,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky Ústavu jazykové a odborné přípravy Barbora Štindlová.

Třetina ukrajinských uprchlíků už má práci. Plat? Neberou míň než Češi

Z některých svých bývalých ukrajinských studentů pak udělali rádce nově příchozích krajanů. Základní kurzy „přežití“ v českém prostředí pořádali již od března, Ukrajinkám v tu dobu i hlídali děti. Hlídání však velmi brzy změnili na užitečnější výuku češtiny pro malé děti.

Ústavu funguje již více jak šedesát let. Současná situace ale nemá obdoby. Institucí běžně prochází studenti z celého světa, dělí se do skupin podle svých jazyků a učí se češtinu a v ní pak odborné základy svého oboru, aby další rok mohli nastoupit k řádnému studiu. Nyní tu mají stovky Ukrajinců od malých dětí po seniory a očekávají další.

Někteří se potřebují připravit na studium ve škole či na univerzitě, jiní chtějí vykonávat kvalifikovaný obor, kterému se věnovali ve vlasti, a dalším stačí se jen v základech domluvit. Zároveň vzdělávají pedagogy školek a škol, aby uměli učit češtinu jako cizí jazyk. „Tady na Ústavu teď místo letních prázdnin a odpočinku učí všichni, kdo mají ruce a nohy,“ shrnuje to Barbora Štindlová. Neví však, co se bude dít po prázdninách. Většina jazykových programů podporovaná státem nebo magistrátem běží jen do září. „Ale potřeba vzdělávat Ukrajince v češtině poté nezmizí.“

Je škoda, aby tu učitelky nebo lékárnice uklízely

Ukrajinka Olga Kirchen žije v Česku už skoro dvacet let, vystudovala tu a na soukromých jazykových školách učila angličtinu a ruštinu. Nyní působí na Ústavu jako koordinátorka jazykových projektů. Organizuje kurzy češtiny a sjednává se zájemci, který pro ně bude ten nejlepší. „Někdy je to i o komunikaci. Hodně žen se mi svěřuje se svými zážitky, radí se, zda tu mají zůstat, nebo ne,“ doplňuje.

Zdi od krve, křik i elektrické šoky. Chlapec popsal realitu ruských mučíren

Na dotaz, jak se mohly ženy naučit během čtyř dnů výuky tak dobře česky, s úsměvem odpovídá: „Je to i o motivaci. Ony tu češtinu skutečně potřebují a moc se jí chtějí naučit. Máme tady učitelky, lékárnice, architektky a je škoda, aby tady třeba jen uklízely a nevyužily jsme tu jejich potenciál. Česko ani nepotřebuje tolik uklízeček.“

Na kurzy dochází i farmaceutka Anna, která si nechala certifikovat svůj vysokoškolský diplom a ráda by pracovala v lékárně. „V češtině dělám pokroky, ale gramatika je těžká. A některá slovíčka znamenají něco jiného. Třeba ‚ovoče‘ je u nás zelenina, ovoce se řekne ‚frukt‘,“ líčí. A také Taja, která na Ukrajině vystudovala restaurátorství budov. „Ráda bych se teď oboru věnovala i v Česku,“ přeje si. Když se loučíme, Anna a Taja ještě žádají: „Napsali byste ještě do článku, že si moc vážíme toho, co pro nás Univerzita Karlova dělá a co pro nás dělají Češi? Vážíme si toho a není to samozřejmost.“