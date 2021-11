Tam, kde se drobné zboží posílalo v několika zabalených kartonových krabičkách, nyní stačí jediná. Ve výdejnách e-shopů, kde zákazníci dříve dostali papírovou tašku, zboží vydají třeba jen v igelitovém pytlíku přelepeném samolepkou. Obchody se chtějí vyhnout zdražení balného pro koncové zákazníky, možný růst cen ale nevylučují.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy papírové obaly a kartony od začátku letošního roku zdražily o 40 až 50 procent. „A zdá se, že ceny obalů ještě porostou,“ obává se Prouza.

Dodávky kartonů přitom kvůli prudkému rozvoji obchodování po internetu při koronavirové krizi zpomalovaly již v loňském roce. „E-shopy jsou teď nuceny objednávat zásoby ve větším předstihu, a také zefektivňovat nakládání s obaly,“ potvrzuje výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

E-shopy tvrdí, že kvůli dražším obalům zatím zákazníkům konečné ceny nezvyšují, i to se však brzy může změnit. „Snažíme se využít materiál tak, abychom produkty balili s co nejmenším odpadem,“ popisuje mluvčí řetězce s elektronikou Datart Eva Kočicová. Kupříkladu e-shop Notino zaměřený na kosmetiku slibuje, že do konce roku kvůli rostoucím cenám obalů nezdraží. „Situaci ale sledujeme, a rozhodneme se podle dalšího vývoje,“ připustil ředitel logistiky Notina Tomáš Hofer.

Výrazně vyšší poptávku po obalovém materiálu ze strany e-shopů hlásí také výrobci. O jejich výrobky jako odnosné tašky, obálky, balicí papíry a především krabice z vlnitých lepenek a fixační materiály do nich, je extrémní zájem. „Doručování zboží domů způsobuje tlak na to, že produkty již normálně zabalené pro běžný prodej musí být znovu přebalovány pro dovážkovou distribuci,“ vysvětlil Miloš Lešikar z Asociace českého papírenského průmyslu.

„Pro výrobce obalů to znamená, že jejich výrobní kapacity jsou někdy až přetížené,“ konstatoval. Velký zájem o papírové obaly podle Lešikara zaznamenaly i statistiky. Jen za první pololetí letošního roku stoupla spotřeba obalových a balicích papírů včetně surovin na vlnité lepenky oproti srovnatelnému období toho loňského o 21 procent.

Záleží, co dovezou

Letošní Vánoce se však podle názoru obchodníků mohou od těch předchozích lišit zejména menší nabídkou dárků. „Letos bude kvůli problémům s dopravou z Asie k dispozici méně vánočního zboží než v minulosti, a navíc za cenu výrazně vyšší, než jsme byli dlouhé roky zvyklí,“ obává se Prouza. Řada lidí proto podle něj již začala s nákupem vánočních dárků výrazně dříve než v minulosti.

Prouza proto doporučuje, aby zákazníci nákupy dárků nenechali na poslední chvíli, protože možná už v té době ani nebude z čeho vybírat. „A musí počítat i s tím, že se budou prodlužovat dodací lhůty z e-shopů, takže on-line nákup 23. prosince rozhodně nezaručí dárky pod stromečkem,“ prohlásil.

Ostatně o mnoho lepší to nemusí být podle Kočicové z Datartu ani s elektronikou. „S ohledem na problémy s dodávkami zboží, které způsobují výpadky některých modelů, by lidé letos neměli nechávat nákupy až na prosinec,“ doporučuje. „Před Vánoci pravděpodobně budou čelit výrazně zúženému výběru modelů zboží oblíbených vánočních kategorií,“ dodala.