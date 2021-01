Vánoce by měly být časem míru, pokoje, radosti, štědrosti a láskyplného soužití, ne vždy v historii tomu tak ale bylo. Naši předci se však pokoušeli tento svátek prožít, jak náleží, i v situaci, kdy kolem nich zuřily války nebo smrtelné epidemie.

Pacienti a personál 3. obecné nemocnice v britském Sheffieldu slaví v prosinci roku 1916 společně třetí válečné Vánoce | Foto: Wikimedia Commons, Tyne & Wear Archives & Museums, volné dílo

„Drazí rodiče! Přijměte ode mne srdečný pozdrav. Včera slavili jsme i my zde ‚Štědrý večer‘. Po práci ustrojili vánoční stromek a postavili v našem obydlí. Po rozsvícení svíček zapěli jsme ‚Narodil se Kristus Pán‘ a pak ‚Kde domov můj‘. Nebyl z nás snad ani jediný, který by nebyl měl zamžené oči. Na to pili jsme čaj a zpívali do 1 hod. v noci. Na Boží Hod máme volno. Snad příští ‚Štědrý večer‘ budu již s Vámi. Jsou zde velké zimy. Ještě jednou Vás zdraví a líbá všechny Váš syn František.“ To napsal 25. prosince 1915 z ruského zajetí v orlovské gubernii český voják František Alexandr Maxa.