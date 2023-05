Vláda chce předčasně zrušit daňovou úlevu na naftu. Dopravce to vytočilo

Nafta se v Česku nyní prodává nejlevněji za poslední rok a půl, tedy od října 2021. Nicméně v brzkých měsících by mohla podražit, a to o téměř dvě koruny na litr. Vláda totiž zvažuje navrácení snížené spotřební daně z nafty na původní hodnotu. To by mělo přinést miliardy korun do děravého rozpočtu. Původně měla daňová úleva platit do konce letošního roku.