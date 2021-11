Žádá také větší kapacity testování a vymáhání opatření i jinými institucemi než hygienickými stanicemi, uvedl v tiskové zprávě.

Stanovisko AntiCovid týmu si nynější vláda vyžádala s ohledem na blížící se výměnu kabinetu. Vláda ANO a ČSSD tento týden podala demisi, nahradí ji vláda koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN). AntiCovid tým v pátek odpoledne návrhy předložil ještě k posouzení Národnímu institutu pro zvládnutí pandemie. Jeho vznik inicioval budoucí kabinet, je v něm 28 odborníků z různých oborů.

AntiCovid tým ve stanovisku vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby neprosazovalo celoplošné povinné očkování a více se zaměřilo na pozitivní motivaci k očkování. "Vyzýváme ministerstvo, aby v tuto chvíli nešlo cestou lockdownu. Doporučujeme ministerstvu, aby nešlo cestou tzv. rakouského modelu," uvedl AntiCovid tým. V takové případě by například na kulturní, sportovní akce nebo do restaurací mohli jen očkovaní, nebo lidé do půl roku po prodělání nemoci. Nebylo by možné se prokázat negativním testem.

Obdržel jsem stanovisko AntiCovid týmu @SpoluKoalice. Popravdě mě zklamalo. Říkají hlavně to, co dělat nemáme. V doporučení, co naopak dělat máme, nevidím žádné nové, konkrétní kroky, které bychom aktuálně už nedělali. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) November 13, 2021

Tým budoucího kabinetu také doporučuje, aby ministerstvo nepoužívalo termín "bezinfekčnost" a nahradilo ho názvem "covid bezpečnostní pas". "Vyzýváme ministerstvo, aby zachovalo systém O-T-N s tím, že zruší samotesty. Antigenní testy ponechá pouze v případě, že nebude možné dosáhnout dostupnosti PCR testování. Přičemž PCR test by nadále platil 72 hodin a antigenní test 24 hodin," stojí ve stanovisku AntiCovid týmu.

Vojtěch na twitteru uvedl, že ho stanovisko zklamalo. "Říkají hlavně to, co dělat nemáme. V doporučení, co naopak dělat máme, nevidím žádné nové, konkrétní kroky, které bychom aktuálně už nedělali," uvedl Vojtěch. Doplnil, že AntiCovid tým nechce rakouský model. "Ale souhlasí se zrušením samotestů a antigenních testů, pokud je pro PCR dostatečná kapacita," uvedl Vojtěch.

Protože kapacitu PCR testů považuje za dostatečnou, kabinetu předloží opatření, podle kterého bude možné prokazovat se jen PCR testem, doplnil. Vojtěch v pátek hovořil o tom, že by vláda v demisi měla opatření schválit v úterý, v sobotu však uvedl, že opatření předloží vládě v pondělí.

AntiCovid tým rovněž vyzval k navýšení kapacit PCR testování a ke zvýšení dostupnosti očkovacích center. Opatření by měly vymáhat i jiné instituce než hygienické stanice, stát by měl současně nastavit jasnou metodiku, podle které dodržování pravidel posuzovat. MZd má také například vytvořit podmínky pro co nejrychlejší očkování třetí dávkou v domovech seniorů.

Stanovisko Anticovid týmu pro MZČR



1. Vyzýváme ministerstvo, aby nešlo cestou celoplošného povinného očkování a více se zaměřilo na pozitivní motivaci k očkování.



2. Vyzýváme ministerstvo, aby v tuto chvíli nešlo cestou lockdownu.



3. Doporučujeme ministerstvu, aby nešlo cestou tzv. rakouského modelu v režimu pouze O-N.



4. Důrazně doporučujeme ministerstvu, aby přestalo používat termín „bezinfekčnost“ a nahradilo ho termínem „covid bezpečnostní pas“.



5. Vyzýváme MZČR, aby zachovalo systém O-T-N s tím, že zruší samotesty. Antigenní testy ponechá pouze v případě, že nebude možné dosáhnout dostupnosti PCR testování. Přičemž PCR test by nadále platil 72 hodin a antigenní test 24 hodin.



6. Vyzýváme také k navýšení kapacit PCR testování a ke zvýšení dostupnosti očkovacích center. U testujících laboratoří je nutno trvat na kvalitě, základní podmínkou musí být zapojení laboratoře v systému kontroly kvality.



7. Vyzýváme ministerstvo, aby při vymáhání opatření i jinými institucemi než hygienickými stanicemi zajistilo, že nebudou porušovány zákony a Ústava ČR. A zároveň, aby byla nastavena jasná celostátně jednotná metodika legálního postupu a kontroly dodržování opatření, a to jak pro HS, tak pro případné další instituce.



8. Žádáme ministerstvo, aby vytvořilo podmínky pro co nejrychlejší proočkování třetí dávkou klientů v domovech seniorů, kterým vyvanula imunita, a to při zachování principu dobrovolnosti.



9. Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby jasně definoval použití monoklonálních protilátek a dalších časných lege artis terapeutických přístupů v léčbě onemocnění COVID-19 a zajistil rozšíření této informace mezi cílovou pacientskou veřejnost s cílem redukovat zátěž lůžkové péče.



10. Žádáme ministerstvo, aby vyzvalo organizátory akcí a širokou veřejnost, aby udělali maximum k dodržování stávajících pravidel.



11. Ve stávajícím stanovisku pro MZČR se Anticovid tým nevyjadřuje k problematice pandemie COVID-19 v plném rozsahu (pouze v rozsahu vyžádaném MZČR) a stávající stanovisko se může v budoucnosti změnit v souladu se stavem poznání a aktuální epidemiologickou situací.