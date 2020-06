"Takže tu stojím proto, vážení, abych vám řekla, že se musíme mít navzájem rádi, ať se děje cokoli. A musíme spolu mluvit," uvedla Gauffová.

My speech at the peaceful protest in my hometown of Delray Beach, Florida. #blacklivesmatter pic.twitter.com/Jeyswzt7n5