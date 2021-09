"Vakcíny proti covid-19 obsahují oxid grafenu, který vyvolává u očkovaných osob magnetismus." "Vakcíny obsahují mikročipy." "Vakcíny obsahují látky z potracených plodů." Všechny tyto dezinformace byly postupně vyvráceny, přesto se znovu a znovu vracejí.

S další novou konspirací přišel 11. srpna dezinformační server Aeronet. Dá se říci, že v ní smíchal téměř všechny dosavadní spiklenecké teorie dohromady.

Aeronet, vakcíny, ivermektin, křen a klobásy

Podle něj mRNA vakcíny obsahují spike protein a vytvářejí z něj nebezpečný toxin, který cestuje po celém lidském těle a vyvolává krevní sraženiny v závislosti na časové ose a stavu lidských cév. Prokázala to prý studie kanadského virového imunologa Byrama Bridleho. Společnosti produkující vakcíny (zejména Pfizer) si prý toto riziko uvědomovaly a věděly, že nesmí spike protein ze svalu do krevního oběhu pustit.

"Aby spike protein necestoval ze svalu do krevního oběhu, je na místě držen nějakou látkou, která ve studii kanadského profesora není uveřejněna, protože nedošlo k jejímu odtajnění," tvrdí Aeronet.

Vzápětí údajnou "utajenou" látku "odtajňuje" sám: "Ano, tím pomocným materiálem, který má spike protein udržet na místě ve svalu je grafen, respektive jeho vysoce ferromagnetický oxid. Plát grafenu má ostré hrany, které se zaříznou do tkáně svalu a drží spike protein na místě," píše Aeronet.

Jeho konspirace pak pokračuje dál: "Toto ukotvení spike proteinu není ale bezpečné, grafenový plát se totiž může rozložit, a to hned několika látkami, které způsobují rozpad uhlíkové mřížky. Jednou z takových látek je ivermektin, který rozkládá grafen a jeho oxidy čistě chemickou cestou. To samé provádí obyčejný křen, který obsahuje glykosidy. Glykosid chemicky redukuje oxid grafenu a plát grafenu se tak chemicky rozpadne."

Z toho pak Aeronet vyvozuje závěr: Právě proto se snaží vlády ivermektin zakazovat, a právě proto prý ve Volkswagenu zakázali prodej párků a klobás, které se běžně konzumují s křenem a hořčicí, a tedy dodávají do těla glykosidy.

"Chápete? Aby grafen necestoval po těle, aby necestoval ani spike protein, nesmí se lidé přiblížit k ivermektinu, ke křenu, k hořčici, ke kari… a to je teprve začátek!" uzavírá Aeronet.

O údajné studii kanadského imunologa

Jak to tedy je? MRNa vakcíny proti covid-19 dávají tělu pokyn k produkci spike proteinů, na nichž se imunitní systém "učí" bojovat se spike proteiny koronaviru. Toxické však podle odborníků nejsou a orgány nepoškozují.

"Spike protein je imunogenní, což znamená, že vyvolává imunitní odpověď, ale není to toxin," uvedl pro agenturu AP William Matchett, výzkumník očkovacích látek na lékařské fakultě Minnesotské univerzity.

Byram Bridle, což je opravdu kanadský imunolog, respektive docent virové imunologie na Ontarijské veterinární univerzitě v Guelphu, nezveřejnil o údajné toxicitě spike proteinu žádnou studii, jen o ní mluvil během rozhlasového rozhovoru s moderátorem Alexem Piersonem.

"Udělali jsme velkou chybu. Mysleli jsme si, že spike protein je skvělý cílový antigen. Nevěděli jsme, že samotný spike protein je toxin a že je patogenní, takže očkováním lidí je nechtíc očkujeme toxinem," řekl Bridle, který sám sebe označoval jako člověka, který je pro očkování.

Ostatní vědci jeho slova odmítají. Podle Daniela Kaula, odborníka na infekční choroby z Michiganské univerzity, neobsahuje žádná vakcína, která dostala v USA povolení k použití, živý virus covid-19 a neobsahuje ani žádný skutečný spike protein z viru, jenž by viru umožňoval snadno infikovat lidskou buňku a replikovat se.

Messengerové RNA vakcíny (mRNA vakcíny) fungují tak, že obsahují „stavební pokyny“ pro jednu složku viru, tedy pro onen spike protein, sám o sobě neškodný. MRNA obsažená ve vakcíně se v těle po několika dnech rozloží, a poté se již spike protein nevyrábí. Ty spike proteiny, které tělo vytvořilo po očkování ve svalových buňkách v místě očkování a v určitých obranných buňkách, rozpozná imunitní systém jako cizí proteiny a začne proti nim tvořit protilátky. Tuto ochrannou imunitní odpověď si pak tělo zapamatuje i při napadení skutečným virem.

"Že spike protein sám o sobě je nějakým způsobem patogenní, to prostě není pravda," řekl Kaul v reakci na Bridleho tvrzení.

Bridle dále v rozhovoru tvrdil, že spike proteiny (v překladu "hrotové bílkoviny") nezůstávají v ramenním svalu, ale šíří se a poškozují další části těla očkovaných.

Adam Ratner, specialista na dětské infekční choroby z newyorského akademického lékařského centra NYU Langone Health, s tím ale nesouhlasí. "To, co bylo řečeno v rozhlasové show, je zcela nepřesné. Ve vakcínách samotných především žádný spike protein není. Množství, které se ho vyrobí po aplikaci vakcíny, je velmi malé a téměř výhradně zůstává lokálně," uvedl pro AP Ratner. Bridle svůj původní komentář na žádost AP nijak nedoplnil.

Ivermektin? Studie o něm není tak spolehlivá, jak se zdálo

A jak je tomu s ivermektinem? Opět značně jinak, než jak se snaží předkládat Aeronet.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkIvermektin je antiparazitický veterinární lék, běžně používaný k odčervování. Podle epidemiologa Gideona Meyerowitze-Katze z Wollongonžské univerzity v australské Sydney jde o docela bezpečný a ve většině případů užitečný lék, který se hodí například v situaci, kdy jste byli vystaveni kontaminovaným lidským výkalům, nebo když potřebujete odčervit či dezinfikovat svá zvířata. Proč najednou začaly zdravotnické instituce varovat před jeho používáním proti nákaze covid-19?

Ještě začátkem letošního roku se ivermektin jevil v některých vědeckých studiích proti covid-19 jako slibná zbraň. Zhruba půl tuctu zemí ho oficiálně propagovalo jako lék na covid-19 a desítky milionů lidí ho tak začaly používat, což vedlo podle Meyerowitze-Katze k růstu jeho ceny. To vše by ještě nemusel být problém - pokud jsou náznaky, že funguje a je bezpečný, proč to s ním nezkusit?

"Až na jednu věc. Zdá se, že jedna z klíčových studií o působení ivermektinu na lidi může být propracovaný vědecký podvod. Je těžké zjistit, zda se vůbec uskutečnila. A pokud opravdu neproběhla, může to znamenat, že ivermektin nemá pro léčbu nákazy covid-19 absolutně žádný přínos a desítky milionů lidí byly podvedeny," píše Meyerowitz-Katz.

Na stažení velké preprintové studie podporující ivermektin, k němuž došlo kvůli etickým problémům, upozornil už v půli července britský deník Guardian. (Smyslem preprintu je urychlit sdílení nových vědeckých poznatků se čtenáři, od nichž autoři dostávají zpětnou vazbu. Na druhé straně ale publikovaný výstup nemusí splňovat všechny aspekty vědecké práce, pozn. red.)

Zmíněná studie vznikala pod vedením Ahmeda Elgazzara z egyptské Banžské univerzity a byla zveřejněna loni v listopadu na webu Research Square. Tvrdilo se, že jde o randomizovanou kontrolní studii, tedy studii vytvořenou na náhodném vzorku populace, která je v medicíně klíčová. Považuje se totiž za nejspolehlivější, pokud jde poskytnutí důkazů o účinnosti léčebných zásahů.

Studie zjistila, že pacienti s Covid-19, léčení v nemocnicích, "kteří dostali ivermektin brzy, hlásili podstatné uzdravení" a že došlo "k podstatnému zlepšení a snížení úmrtnosti ve skupinách léčených ivermektinem", a to o 90 procent.

Letos v červenci však web Research Square tuto studii stáhl, a to kvůli "etickým obavám", jež blíže nespecifikoval.

Podle Guardianu upozornil na její etickou spornost jako jeden z prvních londýnský student lékařství Jack Lawrence, který zjistil, že její úvodní část představuje téměř celá plagiát. Ukázalo se, že autoři použili celé odstavce z tiskových zpráv o ivermektinu a jen je nechali přepsat za pomoci různých automatických překladačů tak, aby změnili klíčová slova.

Syrová data navíc podle Lawrence několikrát zjevně odporovala údajům uváděným ve studii. "Autoři tvrdili, že studii provedli pouze na lidech ve věku od 18 do 80 let, ale nejméně tři pacienti v souboru dat byli mladší 18 let," uvedl Lawrence. "Tvrdili také, že studii provedli mezi 8. červnem a 20. zářím 2020, nicméně podle prvotních údajů většina pacientů, kteří zemřeli, byla přijata do nemocnice a zemřela ještě před 8. červnem. Data byla také strašně formátována, takže zahrnují jednoho pacienta, který opustil nemocnici v neexistující datum 31. června 2020," dodal.

Lawrence i deník Guardian poslali Elgazzarovi ke sporným údajům řadu otázek, ale nedočkali se odpovědi. Tiskové oddělení Banžské univerzity také neodpovědělo.

Data ve studii byla zfalšovaná, tvrdí analytici

Lawrence dále kontaktoval již zmíněného Meyerowitze-Katze a dále Nicka Browna, datového analytika přidruženého ke švédské Linnaeuské univerzitě. Podle Brownových zjištění byla ve studii zjevně replikována data.

"Nejméně 79 záznamů o pacientech jsou zjevné klony jiných záznamů," sdělil Brown Guardianu. "Vysvětlit to jako nevinnou chybu jde obtížně, zejména proto, že ty klony nejsou ani čisté kopie. Existují náznaky, že se autoři pokusili změnit jedno nebo dvě pole, aby to vypadalo přirozeněji," dodal.

Elgazzarova studie přitom byla jednou z největších a nejslibnějších, ukazujících, že ivermektin může pacientům s Covidem pomáhat, a jeho podporovatelé ji často citovali. A to navzdory recenzovanému článku publikovanému v časopise Clinical Infectious Diseases letos v červnu, podle jehož zjištění ivermektin "není životaschopnou možností léčby pacientů s covid-19".

Meyerowitz-Katz řekl Guardianu, že data se mu jeví jako „zcela zfalšovaná“, což je podle něj znepokojující, protože ji do svých výsledků zahrnuly i dvě metaanalýzy ivermektinu pro léčbu Covid-19 (metaanalýza je statistická analýza, která kombinuje výsledky více vědeckých studií a určuje, co celková vědecká literatura zjistila o léčbě, pozn. red.).

"Protože je Elgazzarova studie tak rozsáhlá a tak masivně pozitivní - ukazuje devadesátiprocentní snížení úmrtnosti - obrovsky zkresluje důkazy ve prospěch ivermektinu. Pokud tuto jedinou studii z vědecké literatury vyjmete, bude najednou randomizovaných kontrolních studií, které by vyznívaly ve prospěch ivermektinu při léčení covid-19, jen velmi málo. Jinými slovy, zbavíte-li se jen a pouze tohoto jednoho výzkumu, dojde většina metaanalýz, které našly pozitivní výsledky, ke zcela opačným závěrům," řekl Meyerowitz-Katz.

Ivermektin se začal hodně používat v celé Jižní Americe a v Indii, a to do značné míry na základě důkazů z preprintových studií. Světová zdravotnická organizace varovala letos v březnu před tím, aby byl používán jinak než v rámci dobře zadaných klinických studií.

Podle Lawrence jde o zjevný vědecký podvod, přiživený celým humbukem kolem ivermektinu, v němž dominují různí konspirátoři, antivaxeři a pravicoví extrémisté. "Přestože věda směřuje k autokorekci, dovolil systém, aby tak problematická studie, jako je Elgazzarův dokument, byla po sedm měsíců bez problémů používána. Že se to všechno stalo uprostřed probíhající globální zdravotní krize, je o to děsivější."

Zbývá ještě otázka, jak je to s těmi klobásami, co je prý Volkswagen zakazuje. Ani tady to není tak, jak Aeronet tvrdí. Jak již před časem upozornil s odkazy na německý tisk marketér Jakub Horák, v rozsáhlém komplexu závodů Volkswagenu ve Wolfsburgu se nachází celkem 30 jídelen a rozhodnutí vyřadit z jídelního lístku klobásu se týkalo pouze jedné jediné z nich, a to té, která se nachází ve výškovém administrativním sídle. Ostatní je nadále servírují.