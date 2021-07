Přesto není Cannes takové, jak si je pamatujeme z dřívějších let a ani nemůže být. Pandemie vykonala své a přehlídka má letos své limity. Namísto obvyklých čtyřiceti tisíc návštěvníků přijelo podle přibližných odhadů něco přes dvacet pět tisíc. V sálech sice lidé nemusejí nechávat prázdná místa, diváci ale musí mít roušky a negativní testy pořizované každých 48 hodin jsou povinné pro všechny, kteří ještě nemají ukončené očkování. Rozpačitě řešily respirátory před vstupem do sálu i hvězdy večera, jako první si nasadila masku Marion Cotillard. Její pánský doprovod, režisér Leos Carax a Adam Driver, dokouřili nejprve své cigarety…

Lepší kino než market

Slavnostní ceremoniál ze sálu Grand Theatre Lumiére sledovali poprvé v historii festivalu diváci v nabitých okolních restauracích a kavárnách na televizních obrazovkách. „Je to radost vidět zase auta přivážející filmaře a herce k paláci a fanoušky, kterým svítí oči nadšením. Loni tu byl velký smutek,“ podotkl jeden z číšníků blízké restaurace.

„Organizátoři se snaží lidi trochu fyzicky rozptýlit, to je i důvod, proč máme na zahrádkách obrazovky. Kvitujeme snahu města podpořit místní gastronomii a kavárenský život, nám televizní přenos slavnostního večera rozhodně přivedl do restaurace hosty.“ Starosta města David Lisnard k tomu na odpolední tiskovce trefně prohlásil: „Vždy bude existovat riziko, ještě není s nákazou vyhráno. Je ale podle mě bezpečnější podívat se na film v Cannes než jít kamkoli nakupovat do supermarketu."

Růžový bouřlivák Lee

Slavnostní večer měl několik překvapení. „Našem světu vládnou gauneři,“ prohlásil předseda poroty, americký bouřlivák Spike Lee, který tu v minulých letech představil několik svých filmů a jemuž festival připravil v rámci večera retrospektivní střihák. Na scénu dorazil v rozkošném tmavě růžovém obleku a obligátním kloboučku, usmíval se, rozverný ale příliš nebyl. Naopak to, věren svým rebelským filmům, nasolil některým politikům. Opřel se do ruského prezidenta Vladimira Putina i bývalého amerického prezidenta Trumpa a vyzval nejen diváky v sále, aby se praktikám politických gangsterů a jejich zvůli bránili.

Delegace k zahajovacímu filmu Leo Caraxe, temnému muzikálu Anette, byla noblesní. Adam Drive působil se svou vysokou postavou jako vždy sošně, Marion Cotillard plaše. Jodie Foster, jež přebírala cenu za celoživotní přínos filmu, předvedla perfektní francouzštinu, porota se blýskla převahou žen.

Dvojnásobnou oscarovou držitelku Foster, která na festival přijela už jako třináctiletá s filmem Taxikář, organizátoři překvapili – cenu jí předal režisér Pedro Almodovar. Miláček zdejšího publika a několikerý vítěz festivalu (naposled tu bodoval s hereckou cenou jeho film Bolest a sláva) dorazil jako vždy v uvolněné náladě a s dojatou Jodie zhlédl výběr z jejích filmů. Ve střiháku byly k vidění kromě Taxikáře i Mlčení jehňátek a Krev těch druhých, drama, které natočila ve francouzštině s Claudem Chabrolem.

O Zlatou palmu letos v Cannes zabojuje 24 snímků včetně novinek Wese Andersona, Jacquese Audiarda, Françoise Ozona, Seana Penna a Nanniho Morettiho. Bude mezi nimi i úvodní muzikál Anette.