Letos to přitom není poprvé, co řetězec s rychlým občerstvením postihl nedostatek potravin. V lednu musela společnost KFC Australia upravit svůj jídelní lístek kvůli nedostatku naprosto klíčové suroviny, kuřecího masa.

To bylo způsobeno zaměstnaneckou krizí u největšího australského dodavatele kuřecího masa, společnosti Ingham's, v důsledku rychlého rozšíření koronavirové varianty omikron ve východních australských státech na konci loňského roku.

Extrémní počasí, například záplavy na začátku letošního roku, pak letos v zemi ovlivnilo celkovou produkci potravin. To přispělo ke zvýšení životních nákladů Australanů, přičemž spotřebitelské ceny v prvních třech měsících roku 2022 vzrostly o 5,1 procenta. Jednalo se o nejvyšší míru inflace v zemi za posledních 20 let, přičemž se očekává, že by mohla vzrůst ještě více.

Lidé se kvůli vysokým cenám zeleniny bouří. Na sociálních sítích ukazují fotografie ze supermarketů, kde jedna hlávka salátu stojí až přes 10 australských dolarů (166 korun), což je trojnásobek obvyklé ceny.

Globální problém

S nedostatkem různých potravin se potýkají výrobci po celém světě. Dodávky se stále snižují nebo zpožďují v důsledku řady krizí, včetně nedostatku pracovních sil v souvislosti s pandemií, nepříznivého počasí a války Ruska s Ukrajinou.

Například v Japonsku a Singapuru byla společnost McDonald's nucena dočasně zastavit prodej středních a velkých porcí hranolků poté, co se zpozdily dodávky brambor do obou zemí. V létě loňského roku pak byly kvůli podobným problémům dočasně nedostupné mléčné koktejly v McDonald's ve Velké Británii.