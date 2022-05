Vědci objevili nové druhy mnohonožek. Jednu pojmenovali po zpěvačce Taylor Swift

V herní místnosti s názvem „Zkušenosti Kim Kardashian“ se nacházela upoutávka na kdysi natočené domácí erotické video slavné modelky. Obrazovka tabletu je rozmazaná, Kim Kardashian však v rozhovoru popisuje, co viděla: „Byl tam obrázek mého ubrečeného obličeje a já se na něj podívala a stálo tam něco super nevhodného jako Kimina nová erotická kazeta. Měly to být nezveřejněné záběry z mé staré domácí nahrávky.“ Ta byla zveřejněna na internetu v roce 2007.

Kim Kardashian sobs when her son Saint West finds Roblox ad/game about her sex tape.? pic.twitter.com/fqCQDOFPLM — Pop Faction (@PopFactions) April 14, 2022

Kim v pozdější části epizody za použití silných výrazů vyhrožuje, že společnost Roblox zažaluje. Svému právníkovi pak sdělila, že má „všechen čas, peníze a prostředky, aby je pohřbila do země“.

Společnost Roblox uvedla pro BBC, že místnost odstranila a jejího tvůrce vykázala z videohry. Dále sdělila, že za krátkou dobu, kdy byla místnost v provozu, ji našlo jen „několik desítek hráčů“. Kdo ji vytvořil, ale neprozradila.

Smyšlená scénka pro show, myslí si lidé

Na sociálních sítích se následně objevily názory, že šance, aby byl Saint West jedním z těch, kdo upoutávku našli, je mizivá. To potvrdil i známý nezávislý vývojář Robloxu s přezdívkou Zomebody. „Šance, že na takovou minihru narazíte, je astronomicky malá," uvedl pro BBC News.

Podle něj existují dva potenciální způsoby, jak šestiletý syn modelky mohl takovou minihru najít. „Buď to on nebo jeho rodina aktivně hledali, nebo dokonce vytvořili, anebo je tvůrcem někdo jiný z jejich skupiny vrstevníků, a pak se o to podělil přímo s chlapcem,“ vysvětlil.

Jsem těhotná, překvapila Spearsová na instagramu. Chce se vyhýbat novinářům

Kardashianovi ani produkční společnosti Fulwell 73 neposkytli komentář, ale zdroj blízký rodině trval na tom, že scéna nebyla záměrně zinscenovaná.

Každý den se do Robloxu přihlásí padesát milionů hráčů po celém světě. Principem hry je prozkoumávat, vytvářet vlastní zážitky a hrát minihry. Denně tak hráči vytvoří miliony nových funkcí. Nejoblíbenější z nich jsou pak hráčům představeny prostřednictvím kurátorské domovské obrazovky, je ale možné si pomocí funkce vyhledávání najít i všechny ostatní. Jenže drtivá většina těchto zón není hráčům inzerována a nemá mnoho návštěvníků.

Pořad zaznamenal úspěch

Společnost Roblox, jejíž hodnota se pohybuje kolem 24 miliard dolarů (zhruba 540 miliard korun), uvedla, že proti obsahu zakročila, jakmile byli její moderátoři hry upozorněni už v září 2021. O žalobě podané proti ní nejsou žádné veřejné záznamy.

Zdroj: Youtube

Platforma Hulu, která pořad odvysílala minulý týden ve Spojených státech, nereagovala na žádosti BBC o komentář. Reality show ale zjevně zaznamenala úspěch, Hulu totiž oslavovalo nejúspěšnější americkou premiéru v historii této streamovací služby.