"Situace je vážná," řekl lidovecký (ÖVP) kancléř. "Nečiníme tento krok s lehkým srdcem, ale bohužel je nutný," řekl a dodal, že existuje relevantní rozdíl ve výskytu pandemie mezi očkovanými a neočkovanými.

Schallenberg a ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein přitom varovali, že mohou přijít ještě přísnější opatření. Podle kancléře je také rozhodující, aby byla opatření kontrolována. Jejich porušování má být "důsledně sankcionováno".

Omezení pohybu bude platit pro všechny osoby, které nejsou očkované a zároveň se v posledních 180 dnech nezotavily z koronavirové nákazy.

Už nyní v Rakousku nemají neočkovaní přístup do restaurací, na sportovní akce nebo do kadeřnictví. Nové je pro neočkované to, že budou omezeni i při nakupování. Nakoupit si budou moci jen zboží každodenní potřeby. Nadále mohou navštěvovat zdravotnická zařízení, školy nebo místa k "uspokojování základních náboženských potřeb".

Z omezení, které bude zatím platit deset dní, jsou vyjmuty děti mladší 12 let; lidí s jednou dávkou vakcíny se lockdown nebude týkat, pokud předloží negativní PCR test.

Lockdown pro neočkované v Rakousku, které má zhruba 8,9 milionu obyvatel, postihne přibližně dva miliony lidí. Někteří experti tvrdí, že opatření je nedostatečné, a požadují, aby se všichni, tedy i očkovaní a uzdravení, museli prokazovat negativním PCR testem při návštěvě restaurace.

Ohlášený lockdown pro neočkované dnes ostře kritizovala především opoziční Svobodná strana Rakouska (FPÖ), jejíž předseda Herbert Kickl opatření označil za "naprosto scestné". Kickl chce nařízení napadat "všemi parlamentními a právními prostředky", které jsou k dispozici. Prohlásil také, že lockdown prakticky uvězní dva miliony lidí, "aniž by udělali něco nesprávného".

FPÖ "tento protiústavní omyl, který pošlapává všechna základní práva a svobody a představuje novou kvalitu pohrdání lidmi a bezcitnosti, předá ústavnímu soudu", slíbil šéf strany, která bývá označována za pravicově populistickou.

Epidemie výrazně sílí

V Rakousku epidemie v posledních dnech výrazně sílí, země zaznamenává nové rekordy v denních počtech nově nakažených. V sobotu úřady registrovaly dosud nejvyšší přírůstek 13 152 infikovaných. Dnes hlásí 11 552 pozitivních testů za uplynulých 24 hodin, což je nejvyšší nedělní hodnota od začátku pandemie. Dalších 17 lidí v souvislosti s covidem-19 zemřelo.

V současnosti je v Rakousku v nemocnicích 2327 lidí s koronavirem, z toho 433 na jednotkách intenzivní péče.

Nejhorší je epidemická situace ve spolkových zemích Horní Rakousy, které sousedí s Jihočeským krajem, a Salcbursko. Obě tyto země už dříve ohlásily uzávěru pro neočkované proti covidu-19 od pondělí. Schallenberg už v pátek upozornil, že počítá s tím, že se s hejtmany spolkových zemí dohodne na celostátním lockdownu.

Horní Rakousy od pondělí zavedou opatření jdoucí nad ta celostátní. Podle nařízení, které má k dispozici agentura APA, budou například povolena jen setkání nanejvýš 25 lidí. Amatérské fotbalové zápasy se budou muset konat bez diváků.

Už dříve bylo oznámeno, že v Horních Rakousech se nesmí podávat jídlo a pití na tržištích a jejich návštěvníci musí mít nasazeny respirátory třídy FFP2 i venku.