Vypadá to, že původním cílem byla nedaleká liverpoolská katedrála, ale kvůli husté dopravě řidič taxíku nestíhal. Když to zákazník zjistil, sám si poručil zastavit právě u porodnice. Dave Perry musel jednat rychle. Vše se seběhlo jen v několika málo okamžicích. Taxikář už je dokonce venku z nemocnice, neměl žádná zranění, která by jej ohrožovala na životě.

This is Liverpool taxi driver David Perry who locked a Remembrance Sunday terrorist in his cab seconds before the bomber detonated an explosive device right outside a maternity hospital. David’s actions almost certainly saved many lives. He is an absolute hero. ???? pic.twitter.com/qjHzGMxIUT — Piers Morgan (@piersmorgan) November 15, 2021

Perry nabral cestujícího a rozjel se na místo určení. Muž na zadním sedadle chtěl na jedenáctou hodinu k liverpoolské katedrále, kde v té době bylo přes 1200 vojáků, válečných veteránů a rodin padlých. Oslavovali zde vzpomínkovou neděli, nebo-li Poppy Day.

Vybral si ale špatný čas, tou dobou byla v Liverpoolu dopravní špička. Kvůli špatné průjezdnosti a zácpám Perry nestíhal svého zákazníka dovézt ke katedrále včas. Když to muž na zadním sedadle zjistil, požádal ho, aby jel místo toho do centra města.

Jak se ručička hodin blížila k celé, pasažér začal být nervózní, ošíval se a hrál si se svým oblečením. Když projížděli kolem nemocnice, řekl, ať mu řidič zastaví tady, bylo těsně před jedenáctou hodinou. Perry si všiml, že má muž k oblečení přidělané nějaké světýlko.

Celá situace se mu příliš nelíbila. „Nevím, jak to dokázal za zlomek vteřiny, ale David vyskočil a zamkl auto i s tím chlapem vzadu. Jakmile to udělal, vybuchlo to. Kdyby se ten chlap dostal do nemocnice, Bůh ví, co se mohlo stát," řekl jeden z jeho přátel.

Zveřejněné video ukázalo, že Perry ve skutečnosti z auta vyskočil až pár sekund po explozi. Atentátník měl na sobě údajně podomácku vyrobenou bombu. Řidič měl neuvěřitelní štěstí, že neměl žádná vážná zranění.

Perry si jako zázrakem z výbuchu odnesl jen drobné řezné rány, modřiny a poškození ušního bubínku. Podle vyjádření jeho blízkých už je z nemocnice venku. Ta zároveň podle nemocničního webu omezila návštěvy.

Tři podezřelí

Incident vyšetřuje jak místní policie, tak specializované protiteroristické složky. Snaží se zjistit, kam muž doopravdy jel. „Policisté v Merseyside zatkli tři muže ve věku 29, 26 a 21 let. Byli zadrženi podle zákona o terorismu,“ napsala v neděli policie Velkého Manchesteru na twitteru. Mají za to, že se muž pokusil o teroristický útok. Jeho motivy jsou zatím neznámé.

V noci z neděle na pondělí také policie společně s vyjednávacím týmem obklíčili viktoriánský pozemek na Rutland Avenue v Liverpoolu. Podle britského deníku MailOnline v obklíčeném domě byla podezřelá osoba.

Liverpoolská starostka Joanne Anderson na v něděli twitteru napsala, že novinky o explozi jsou „znepokojující a zneklidňující“.

The incident at the #Liverpool Women’s Hospital is unsettling and upsetting and my thoughts are with those affected.



I’d like to thank the emergency services for their swift response and for bringing calm to the situation.@MerseyPolice @MerseyFire https://t.co/q6GT7twBhb — Joanne Anderson (@MayorLpool) November 14, 2021

Poté, co se dozvěděla o hrdinském skutku Perryho, pochválila ho v pondělním pořadu BBC Radio 4. „Taxikář ve svém hrdinském úsilí dokázal odvrátit opravdovoukatastrofu pro nemocnici," sdělila. Dík podle ní patří jemu a záchranným složkám, které celou situaci řešily. Podle Andersonové je však také důležité, aby se o incidentu zbytečně nespekulovalo.

I britský premiér Boris Johnson postoval své vyjádření k incidentu na twitter. „Moje myšlenky jsou se všemi, kterých se dnešní hrozný incident v Liverpoolu dotkl. Chci poděkovat záchranných složkám z jejich rchlou reakci a profesionalitu a policii za jejich probíhající práci na vyšetřování,“ napsal.

My thoughts are with all those affected by the awful incident in Liverpool today.



I want to thank the emergency services for their quick response and professionalism, and the police for their ongoing work on the investigation. — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 14, 2021

Policie vyzývá veřejnost, aby zůstala klidná, ale bdělá.