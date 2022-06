„O Kaddáfím píšete pouze to, čím byl očerněn západní propagandou… Kaddáfí toho pro svou zemi udělal tolik, že by to bylo na hodně dlouhý článek: Přivedení vody z rezervoárů v poušti do měst. Školství a zdravotnictví na velmi dobré úrovni a zdarma. Vyřešená bytová politika. Gramotnost za jeho vlády stoupla o neuvěřitelná procenta. Jde jen o pár informací z velkého výčtu pozitivních věcí, o které se Kaddáfí zasloužil,“ napsal v reakci na článek o 10. výročí Kaddáfího smrti Deníku jeden ze čtenářů.