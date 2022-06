"V žádném případě nejde o nehodu. Byl to šílený jezdec, chladnokrevný zabiják," citoval deník Bild svůj zdroj z řad vyšetřovatelů. Policejní mluvčí to nepotvrdila a policie oficiálně stále zjišťuje, zda šlo o úmyslný útok, nebo nehodu, a to možná s příčinou zdravotního rázu.