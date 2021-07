Co je plně naočkovaný člověk? S jednou dávkou, nebo se dvěma? Na to si bude muset ode dneška dát pozor každý, kdo se bude chtít vydat na dovolenou na Slovensko.

Tam totiž od páteční šesté hodiny ranní začalo platit nařízení, podle kterého každý, kdo není „plně očkován“, musí na dva týdny do karantény. Jak ale na svém oficiálním Facebooku uvádí slovenská policie, přechodně do 9. srpna platí, že stačí potvrzení o jedné dávce vakcíny, a to ihned po její aplikaci. Je třeba ale u sebe mít potvrzení ve slovenském, českém anebo anglickém jazyce nebo evropský covid pas.

Slovensko, které se už v minulých měsících smutně proslavilo chaotičností při přijímání protikoronavirových opatření, původně chtělo zakázat vstup do země všem osobám, které nebudou „plně očkovány“. To při výkladu, který se používá, znamená dostat dvě dávky dvoudávkové vakcíny a čtrnáct dní k tomu. Jenže pod tlakem sousedních zemí Slovensko ustoupilo a stačí zatím, do onoho 9. srpna, jen jedna dávka, a dokonce ihned po očkování. Čechy bez jakéhokoli očkování však karanténa nemine.

Pokud vůbec nemáte očkování a Slovenskem jen projíždíte, musíte jet pouze předem stanovenými koridory, jinak vám opět hrozí karanténa nebo vysoká pokuta přes 1600 eur.

Tlak na očkování

Dobrou zprávou je, že od pátku jsou opět v provozu všechny hraniční přechody, které na Slovensko jsou. Nedostatek policistů na kontroly hranic vyřešilo Slovensko nasazením posil z řad vězeňské stráže, celníků a vojáků.

Ani to však nebude dost na trvalou kontrolu všech přechodů. „Na těch menších třetí kategorie se bude provádět pravidelný monitoring dodržování karanténních povinností osob,“ uvedla včera mluvčí slovenské policie Denisa Bárdyová. Vzhledem k výši hrozící pokuty se přechod hranic bez očkování nemusí vyplatit.

Uzavření některých malých hraničních přechodů vyvolalo v minulých dnech na česko-slovenské hranici protesty.

Restrikcemi chce slovenská vláda donutit občany, aby se očkovali. Procento očkovaných je na Slovensku nejnižší ze zemí V4 a zájem o očkování je velmi malý.