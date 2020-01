Zatím šest obětí má na svědomí nový kmen koronaviru způsobující nebezpečný zápal plic. Většina jich pochází z čínského města Wu-chan, jež se nachází v ohnisku nákazy. V současnosti je už hlášeno 291 případů napříč velkými městy v Číně, včetně Pekingu a Šanghaje.

Světová zdravotnická organizace (WHO) proto zvažuje vyhlášení mezinárodní nouzové situace, podobně jako v případě prasečí chřipky nebo eboly. O tom, zda k tomuto kroku dojde, by mělo rozhodnout její mimořádné zasedání svolané na středu. Informuje o tom BBC.

Virus napadl především Wu-chan

Čínská národní zdravotnická komise v pondělí poprvé potvrdila, že infekce může být přenášena z člověka na člověka. Zatím se podle ní nakazili tímto způsobem dva lidé v provincii Kuang-tung. Virem bylo také infikováno nejméně 15 zdravotníků ve Wu-chanu, jeden se nachází v kritickém stavu. Do styku s virem přišli pravděpodobně v důsledku kontaktu s pacienty. Všichni jsou léčeni v izolaci.

Nemoc byla poprvé identifikována koncem minulého roku ve Wu-chanu, centrálním čínském městě s 11 miliony obyvatel. V současnosti bylo podle WHO v Číně potvrzeno 291 případů nákazy virem, což představuje od včerejška nárůst o více než 70 pacientů.

Většina z nich (270) onemocněla v provincii Chu-pej v centrální Číně, kde se nachází i Wu-chan. Další případy hlásí také metropole Peking, finanční centrum Šanghaj a provincie Kuang-tung a Če-ťiang. Podle nejnovější zprávy agentury Reuters odvolávající se na starostu Wu-chanu je obětí již šest.

První případy nákazy hlásí i zahraničí

Několik se jich už objevilo bohužel také v zahraničí: hlášeni jsou dva pacienti v Thajsku, jeden v Japonsku a další v Jižní Koreji. Infikovaní lidé se ve všech případech nedávno vrátili z Wu-chanu.

Úřady v mnoha zemích, včetně Austrálie, Singapuru, Hongkongu, Tchaj-wanu a Japonska, proto u cestujících z Wu-chanu zvýšily detekční kontrolu. Americké úřady oznámily, že zavádějí podobná opatření na letištích v San Franciscu, Los Angeles a New Yorku.

První potvrzený případ ve Spojených státech ohlásilo federální Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Koronavirus byl diagnostikován u cestujícího z Číny v Seattlu. Mluvčí CDC slíbil zveřejnit podrobnosti později. Úřady začaly prověřovat cestující z Číny na třech amerických letištích minulý týden.

V Austrálii byl z tohoto důvodu umístěn na izolaci jeden muž, který z Wu-chanu přicestoval, a podrobuje se testům. Podle BBC představují čínští turisté největší podíl na australském domácím cestovním ruchu. Loni navštívilo tuto zemi více než milion lidí z Číny.

Nebezpečí stále hrozí

Podle čínských úřadů by se bohužel virus mohl ještě rozšířit v souvislosti s tím, že se blíží oslavy nového roku, které jsou v Číně spojeny s cestováním a návštěvami blízkých. Tento masový pohyb by mohl způsobit to, že zdravotníci neuhlídají další šíření choroby a řada případů nebude ani zjištěna.

Podle britského Centra pro globální analýzu nakažlivých nemocí může být nakažených více než 1700. Hongkongský děkan lékařské univerzity Gabriel Leung odhadl počet případů nákazy na 1300.

Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval podle čínských státních médií ke "všestrannému úsilí" vedoucímu ke zvládnutí ohnisek šíření viru, včetně rychlého zpřístupňování informací.

Nový virový kmen

Analýza genetického kódu nového koronaviru podle BBC ukazuje, že je ze všech lidských koronavirů nejvíc přínuzný viru Sars, jenž začátkem roku 2000 zabil v desítkách asijských zemí 774 lidí.

Virus, známý také jako 2019-nCoV, zatím vědci berou jako nový koronavirový kmen, který nebyl dosud u lidí identifikován. Koronaviry představují širokou virovou rodinu, ale jen šest kmenů (s novým virem sedm) bylo známo jako schopných nakazit lidi.

Předpokládá se, že nový virus pochází z infikovaných zvířat prodávaných na trhu s mořskými plody a volně žijícími živočichy ve Wu-chanu.

Světová zdravotnická organizace doporučila lidem, aby se vyhnuli „nechráněnému“ kontaktu s živými zvířaty, důkladně vařili maso i vejce a vyhnuli se úzkému kontaktu s kýmkoli, kdo se vyznačuje symptomy nachlazení nebo chřipky.

Mezi příznaky infekce patří dýchací potíže, horečka, kašel a dušnost.