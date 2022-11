Do neděle se počet mrtvých vyšplhal na 154, další desítky lidí utrpěly zranění. Úřady podle zpravodajské CNN vzápětí zahájily intenzivní vyšetřování, aby zjistily, jak se to, co mělo být oslavnou nocí, stalo noční můrou.

Rodiny po celé zemi truchlí a hledají své pohřešované blízké. Co všechno je o katastrofě v Soulu zatím známo?

Proč byly davy lidí tak velké?

Itaewon je již dlouho oblíbeným a vyhledávaným místem pro oslavy Halloweenu. Tento svátek se navíc stal v posledních letech v Asii velmi populárním. Někteří lidé kvůli oslavám do Soulu přilétají z jiných zemí.

Poslední dva roky však byly oslavy utlumeny pandemickými omezeními. V sobotu večer se tedy konal první Halloween od doby, kdy země tato omezení zrušila, což z něj udělalo vyhledávanou akci, na kterou netrpělivě čekalo mnoho dychtivých účastníků. Podle obsazenosti hotelů a vyprodaných kapacit mnoha doprovodných akcí se velké davy lidí daly očekávat.

Co se přesně stalo?

Svědci sdělili CNN, že předtím, než se masa lidí stala smrtící, byl dav kontrolován a korigován velmi málo, pokud vůbec nějak. Na videích a fotografiích, zveřejněných na sociálních sítích, jsou vidět lidé namačkaní na sebe.

Davy lidí však nejsou pro tuto oblast ani pro obyvatele Soulu, kteří jsou v téměř desetimilionovém městě zvyklí na přeplněné metro a ulice, nic neobvyklého.

Možná i proto podle jednoho z očitých svědků chvíli trvalo, než si lidé uvědomili, že se něco děje. Panický křik navíc v hlasitosti „soupeřil“ s hudbou linoucí se z okolních klubů a barů.

Poté, co byla kolem 22:24 zaznamenána první tísňová volání, na místo rychle vyrazili záchranáři, kvůli velkému množství lidí ale bylo obtížné dostat se k těm, kteří potřebovali pomoc. Někteří účastníci oslav se tak snažili zachraňovat ostatní sami. To dokazují i videa zveřejněná na sociálních sítích, kde je možné vidět, jak lidé návštěvníkům, kteří zkolabovali, provádějí například masáž srdce.

Tisíce osob v halloweenských kostýmech navíc přispěly k všeobecnému pocitu zmatku a chaosu. Jeden ze svědků popsal, že během neštěstí viděl křičet policistu, který se snažil dav ukočírovat, někteří účastníci akce si však mysleli, že jde jen o převlek.

Příčina tlačenice se stále vyšetřuje, úředníci však uvedli, že na místě nedošlo k žádnému úniku plynu ani požáru.

Kdo byly oběti?

„Oběti byly mladé, převážně ve věku mezi dvaceti a třiceti lety,“ uvedly místní úřady. Itaewon je totiž známý svým nočním životem a módními restauracemi a je oblíbený zejména mezi mladými „baťůžkáři“ a zahraničními studenty.

Mezi 154 mrtvými je podle úřadů nejméně 26 cizinců, přičemž oběti pocházejí ze Spojených států, Číny, Íránu, Thajska, Srí Lanky, Japonska, Austrálie, Norska, Francie, Ruska, Rakouska, Vietnamu, Kazachstánu a Uzbekistánu.

„Všechny oběti kromě jedné byly již identifikovány,“ informoval v pondělí na brífinku jihokorejský premiér Han Duck-soo. Podle informací jihokorejského ministerstva vnitra a bezpečnosti je mezi oběťmi 56 mužů a 97 žen.

Jihokorejské ministerstvo školství v pondělí uvedlo, že mezi mrtvými je i šest školáků, z toho jeden ze střední školy. Zemřeli také tři učitelé.

„Přijali jsme více než čtyři tisíce hlášení o pohřešovaných osobách. Tento počet však může zahrnovat více hlášení o stejné osobě nebo hlášení podaná v sobotu večer o osobách, které záchranné složky mezitím objevily,“ sdělili také zástupci města Soul.

Policie uvedla, že po pohřešovaných osobách aktivně nepátrá, protože se domnívá, že nikdo z nich z místa neštěstí neodešel. Hlášení o pohřešovaných osobách byla tedy podle ní spíše využita k identifikaci mrtvých.

Jaká byla oficiální reakce?

Ministr vnitra a bezpečnosti Lee Sang-min v neděli uvedl, že v sobotu byl do jiné části Soulu vyslán „značný počet“ policistů a příslušníků bezpečnostních složek v reakci na očekávané protesty. Dav v Itaewonu podle něj nebyl nijak extrémně velký, takže zde byl nasazen pouze „normální počet“ strážců zákona.

V průběhu sobotní noci pak na misto vyslali více než 1 700 záchranných složek, včetně více než pěti set hasičů a více než tisícovky policistů.

Prezident Yoon Suk Yeol ihned po tragédii svolal mimořádné zasedání vlády a vyzval úředníky, aby co nejdříve identifikovali mrtvé. Rodiny však i po několika hodinách od obrovské tlačenice stále čekaly na informace o tom, zda jejich blízcí přežili.

​​Jaké otázky vyvstaly?

Zatímco se šokovaný a truchlící národ vyrovnává s tragédií, objevují se také otázky, jak se neštěstí takového rozsahu mohlo odehrát v oblasti, která je pro své davy tak známá.

„Je těžké určit, co mohlo tlačenici vyvolat, úřady však před sobotní nocí očekávaly vysoké počty lidí. Je jejich povinností sledovat množství lidí v reálném čase, aby vycítily potřebu dostat je ven," řekla CNN americká expertka na zvládání katastrof a analytička národní bezpečnosti Juliette Kayyemová.

Podle některých svědků úřady ani záchranné složky před incidentem na vznikající masivní dav nereagovaly.„Situace se zhoršovala a zhoršovala, slyšel jsem lidi, kteří žadonili o pomoc pro další zraněné, ale nebylo tam dost záchranářů, kteří by byli schopni to všechno zvládnout,“ řekl jeden z nich pro CNN.

Svědectví z nitra katastrofy

Hrůzné zážitky z Halloweenské noci v párty čtvrti Itaewon v Soulu popsala serveru Sky News také pětatřicetiletá učitelka angličtiny Janelle Storyová z Velké Británie. Se svými přáteli si speciálně objednala organizovanou „tour“ po barech. „Tušili jsme totiž, že tam všude bude plno,“ řekla.

Potvrdila, že od samého začátku noci bylo zřejmé, že je oblast mnohem rušnější než obvykle. „Trvalo nám tak půl hodiny, než jsme se z ulice dostali do stanice metra,“ řekla. Popsala také, jak vyšla z prvního baru zhruba o půl desáté večer, tedy asi hodinu předtím, než došlo ke smrtící tlačenici, do atmosféry, která už působila velmi nepříjemně.

„Pohybovali jsme se velmi pomalu, ale i když mi to bylo nepříjemné, nepřipadalo mi to nekontrolovatelné,“ popsala. O hodinu později to bohužel bylo úplně jinak.

„Ta vlna lidí se k nám začala řítit opravdu velmi náhle a s neuvěřitelnou silou a naléhavostí. V tu chvíli jsem přestala natáčet, protože to začalo být opravdu děsivé. Nemám ráda davy, takže jsem zpanikařila a viděla jsem, jak se k nám v panice blíží další lidé, stačila by vteřina a člověk by spadl.“

To, co zažila, nebylo v úzké uličce, kde lidé přišli o život, ale v jedné z širších přilehlých ulic.

„Všechno bylo tak zmatené, že jsem si ani neuvědomila, jaká hrůza se v uličce děla. Slyšela jsem jen, že někde omdlévají a padají lidé, proto jsme se s přáteli pokusili dostat domů. Necítili jsme se vůbec bezpečně. Jediná policejní uniforma, kterou jsem viděla, byla z půjčovny kostýmů,“ řekla žena Sky News.

„Je to znepokojující, stále mám spoustu otázek. Nebyla to přeci nečekaná událost, město vědělo, že se na místě sejde sto tisíc lidí, bylo to přeci poprvé od covidu, kdy jsme mohli skutečně vyjít ven a užít si halloweenskou noc. Jak se to stalo, kde byla prevence?“ ptá se učitelka z Velké Británie.

Lidé padali jako domino

Kim Seon Yeo-jeong, jihokorejská youtuberka, popsala svůj zážitek na své stránce na Instagramu. Řekla, že si vzpomíná, jak slyšela hlasitý křik lidí a popsala, že ji v jednu chvíli „houpali sem a tam jako při přetahování lanem“, než ji začali mačkat zepředu i zezadu.

„Kdyby mě kamarádka nedržela a nepomohla mi, myslím, že bych omdlela a spadla na zem,“ uvedla na sociálních sítích.

Sedmnáctiletá Kim byla nadšená, že může konečně slavit Halloween v sousedství. Stejně jako mnoho dalších přišla o předchozí příležitosti slavit tento svátek kvůli pandemii koronaviru. Sobotní večer se však rychle změnil ve smrtící.

Youtuberka byla navíc jednou z těch, kteří se tísnili v úzké uličce. „Lidé za mnou padali jako domino. Byli pode mnou, padali na mě. Nemohla jsem skoro dýchat. Křičeli jsme a volali o pomoc, ale hudba v uličce byla tak hlasitá, že naše výkřiky přehlušila.“ Kim a jejímu příteli se nakonec podařilo doplazit do bezpečí.

„Takové davy jsem v životě neviděla, snad jen na politických shromážděních," řekla The New York Times šestatřicetiletá Ulas Cetinkaya, zaměstnankyně obchodu s kebabem naproti uličce, kde došlo k tlačenici. Ona a její spolupracovníci davy očekávali, překvapila je ale prý minimální přítomnost policie.

Jak velký dav už je moc nebezpečný?



„Pokud se nacházíte v davu a lidé jsou již tak blízko, že do vás narážejí, může se tlačenice již stát nebezpečnou,“ řekl pro CNN profesor, který se zabývá studiem davu, G. Keith Still.

Odborník, který se studiem dynamiky chování a bezpečnosti davu zabývá již více než třicet let, také uvedl, že organizátoři mohou pomoci předcházet incidentům, při nichž dochází k nebezpečným tlačenicím, tím, že budou v reálném čase monitorovat hustotu davu a regulovat tok lidí do místa konání.

Hustotu davu lze přitom vypočítat v počtu lidí na metr čtvereční. „Mladší a menší lidé zabírají méně místa než starší a větší lidé, ale zpravidla se situace stává nepříjemnou, jakmile dosáhnete pěti lidí na metr čtvereční,“ sdělil Still.

„Když se těla dotýkají, může tato vysoká energie a hustota vyvolat nárazy a kolapsy davu,“ vysvětlil odborník. Jedním ze znaků, že dav příliš zhoustl, je pak to, co Still nazval „efektem pšeničného pole“, kdy se lidé nekontrolovatelně kymácejí. Příklad je podle něj vidět například na videích z koncertu skupiny Oasis v anglickém Manchesteru v roce 2005.

Pokud se místo konání akce přeplní, měli by podle Stilla účinkující zastavit a požádat všechny, aby ustoupili. Přesně to v průběhu let udělalo několik interpretů, včetně například rappera A$AP Rockyho či kapely Linkin Park.

Pokud se sami nacházíte v davu, měli byste si podle experta dávat pozor na místa, kde bude pravděpodobně největší tlačenice. A když zjistíte, že nemáte dostatek osobního prostoru, měli byste se pokusit z davu ihned dostat ven.

Amy Coxová, která produkuje festivaly a akce za společnost Deep South Entertainment, k problematice doplnila, že má jednoduché pravidlo jak zjistit, jestli už je situace nebezpečná. „Pokaždé si kladu tuto otázku: Mohu si pohodlně dát ruce v bok, aniž bych se dotýkala někoho jiného?“