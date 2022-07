„Zatím s jistotou nevíme, kolik je zraněných nebo mrtvých, ale je to velmi vážné," řekla starostka Kodaně Sophie Andersenová. Nákupní centrum Fields patří k největším ve Skandinávii, uvedla agentura AP.

Informaci o střelbě v nákupním středisku Fields ve čtvrti Amager, zhruba mezi centrem města a letištěm, policisté obdrželi kolem 17:30 SELČ. Na místo se vydalo velké množství těžce ozbrojených policistů. Před obchodním domem parkovalo několik hasičských vozů, nasazena byla i helikoptéra.

Upozorňujeme, že následující záběry nejsou vhodné pro slabší povahy:

