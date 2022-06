Nedaleký Cherson, který je pod kontrolou ruské armády, je již šest dní odříznut od mobilního i internetového signálu. Ruské jednotky podle CNN v oblasti zahájili činnost politického hnutí Spojené Rusko, která shromažďuje údaje o obyvatelích města. V některých částech Chersonu se stále bojuje.

Ruské jednotky podle ukrajinské armády utrpěly značné ztráty během obnovené ofenzivy severně od města Slovjansk, které bylo současně cílem vzdušných úderů. Dále na východ se pak ruské jednotky pokusily obsadit oblast Bilohorivky a Mykolajivky, které jsou pro Ukrajinu aktuálně klíčové, neboť zajišťují jednu z posledních únikových cest z téměř obklíčeného Severodoněcka.

Situace v Severodoněcku se podle náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanny Maljarové mění každým okamžikem. Není tedy jasné, jak velká část města je pod ukrajinskou kontrolou. „Nikdo to nemůže s jistotou říci, během bojů mohou část města ovládat Rusové, ale za 30 minut se situace může radikálně změnit. Jediná věc, kterou můžeme říct s jistotou, je že se ukrajinské jednotky tvrdě brání. V opačném případě by město již padlo,“ řekla.

Footage of the fighting in Severodonetsk, reportedly from the Ukrainian side. pic.twitter.com/qFmU054wAs