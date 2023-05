Únik tajných dokumentů: Americký voják dával data na sítě déle, než se myslelo

ČTK

Americký gardista Jack Teixeira zřejmě zveřejňoval tajné dokumenty na internetu déle a ve větším rozsahu, než se doteď tušilo. Píše to deník The New York Times. Profil, který používal Teixeira, začal zveřejňovat utajené dokumenty na síti Discord jen pár dní po začátku války na Ukrajině. Americké ministerstvo obrany odmítlo zjištění deníku komentovat, napsala agentura Reuters.

FBI v souvislosti s únikem dokumentů zatkla 21letého Jacka Teixeiru. | Foto: Profimedia