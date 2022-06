Trest smrti: Separatisté odsoudili Brity a Maročana za boj v ukrajinských řadách

Ve dvou nedávno zveřejněných videích si bojovníci z Ruskem kontrolované východní Ukrajiny stěžují na špatné podmínky a dlouhé služby na frontě, které vedou k naprosté únavě. „Náš personál se potýkal s hladem i zimou. Po značnou dobu jsme byli bez jakéhokoli materiálního, zdravotnického a potravinového zabezpečení,“ uvedli příslušníci ze 113. pluku z Doněcku v jednom z nich.

Bojovníci následně dodali: „Vzhledem k naší nepřetržité přítomnosti na frontě a skutečnosti, že mezi naším personálem jsou lidé s chronickými zdravotními problémy i lidé s psychickými problémy, vyvstává z našich řad spoustu otázek a požadavků, které jsou však ze strany nadřízených na velitelství ignorovány.“

Boje na Donbasu:

Zdroj: Youtube

Chceme si už odpočinout

V jednom rozhovoru si zase ruský voják, který bojoval u Charkova, stěžoval na vyčerpání. Vadilo mu také, že několik měsíců neviděl svou ženu. Dokonce už kontaktoval právníka, aby mu se stiuací pomohl.

„Bojuju na Ukrajině od začátku války, už je to přes tři měsíce,“ řekl listu Guardian Andrej, který slouží u 37. samostatné gardové motostřelecké brigády se sídlem v Burjatsku na Sibiři. „Je to vyčerpávající, celá moje jednotka si chce odpočinout, ale naše velení řeklo, že nás teď nemůže nahradit.“

Jeho výpoveď se shoduje se zprávami o ruských potížích s rotací vyčerpaných jednotek. Ruská armáda trpí nedostatkem vojáků také proto, že Rusko Ukrajině otevřeně nevyhlásilo válku. Kreml dále trvá na tom, že se jedná o „speciální vojenskou operaci“.

Ruská armáda není uzpůsobena na dlouhé boje

„Ruská armáda je kvalifikovaná na krátké kampaně vysoké intenzity, které jsou definovány intenzivním používáním dělostřelectva,“ napsali Michael Kofman a Rob Lee v nové analýze ruských ozbrojených schopností. „Naproti tomu je špatně uzpůsobena pro trvalou okupaci nebo opotřebovávací válku, která by vyžadovala velký podíl ruských pozemních sil, což je přesně konflikt, v němž se Rusko ocitlo. Ruská armáda nedisponuje takovými počty vojáků, aby se mohla snadno přizpůsobit nebo rotovat síly.“

Pro ruské bojovníky na Ukrajině to tedy znamená vyčerpávající službu plnou urputných bojů proti odhodlanému nepříteli, který je motivován bránit svou vlast.

„Ty tři měsíce bojů už mi připadají delší než čtyři roky, které jsem strávil službou v armádě v době míru. Už jsem se na internetu spojil s právníkem, který mi řekl, že podle zákona nás tu generál může držet, dokud nám nevyprší smlouva, takže toho moc dělat nemůžeme,“ povzdechl si Andrej.

Vojáci bez vybavení a výcviku

Tyto profesionální jednotky, jejichž součástí je i Andrej, však možná patří k těm šťastnějším v Rusku, protože ostatní rekrutovaní z Ruskem kontrolovaných republik v Doněcku a Luhansku říkají, že byli vrženi do boje bez jakéhokoli výcviku. Videa ukázala, že některým bojovníkům chybí základní výstroj, jako jsou ochranné vesty a jsou vyzbrojeni starými puškami.

„Naše mobilizace proběhla nezákonně, bez lékařského osvědčení,“ řekl Guardianu další voják, který tvrdí, že slouží v doněckém 107. pluku. „Více než 70 procent z nás by bylo z armády vyřazeno, protože není schopno fyzicky bojovat. Přes 90 procent nikdy předtím nebojovalo a kalašnikov vidělo poprvé. Byli jsme prostě vrženi na frontovou linii.“

Obávaný člen Vagnerovců padl. Muž s přezdívkou Kat byl pro Ukrajince noční můrou

Ruská státní televize však navzdory těmto tvrzením říká, že jejich vojáci by měli být připraveni bojovat za svou vlast. Obyvatelé Doněcka a Luhanska ale naproti tomu popisovali prázdné ulice a muže v úkrytech, kteří se za každou cenu chtěli vyhnout náborové kampani v Ruskem kontrolovaných oblastech na východě Ukrajiny.

Padlí generálové

Mezitím přibývá obětí mezi ruskými důstojníky. Reportér státní televize Rossija-1 uvedl, že generálmajor Roman Kutuzov byl zabit, když vedl do boje síly z Ruskem kontrolovaného východu. Pokud by se tato informace potvrdila, byl by to nejméně čtvrtý ruský generál, který byl od února zabit v boji, Ukrajina navíc tvrdí, že počet mrtvých vysokých důstojníků je vyšší.

Západní představitelé uvedli, že těžké ztráty utrpěli i ruští důstojníci středního a nižšího stupně, protože je na ně kladena nekompromisní odpovědnost za výkony jejich jednotek.

„Stejně tak nižší důstojníci museli vést taktické akce na nejnižší úrovni, protože armáda postrádá kádr vysoce vyškolených a zplnomocněných poddůstojníků, kteří tuto roli plní v západních ozbrojených silách,“ prohlásily minulý týden britské zpravodajské služby.

Ukrajina získala ostatky obránců Azovstalu. Jejich identifikace je složitá

Rusko od začátku války využívá k posílení svých sil také placené bojovníky. Odhaduje se, že do své ofenzivy v Donbasu nasadilo 10 až 20 tisíc žoldáků, včetně bojovníků skupiny Vagner. I tyto jednotky hlásí vysoké ztráty na životech.

Například koncem minulého týdne byl v bojích na východě Ukrajiny údajně zabit Vladimir Andanov, veterán skupiny Vagner z Burjatska. Jeho smrt potvrdila regionální média a ruské vojenské organizace.

Minulý měsíc byli navíc dva údajní bojovníci skupiny Vagner z Běloruska obviněni z vražd civilistů nedaleko Kyjeva, čímž se stali prvními mezinárodními žoldáky, kteří na Ukrajině čelili obvinění z válečných zločinů.

Obavy z dezerce na straně Ukrajiny

Obdobné problém hlásí i ukrajinská strana konfliktu. Zpráva ukrajinských a západních zpravodajských služeb odhaluje, že Ukrajinci čelí obrovským potížím při reakci na ruské ostřelování, neboť jejich dělostřelectvo má dosah omezený na 25 kilometrů, zatímco nepřítel může udeřit z dvanáctkrát větší vzdálenosti.

Poprvé od začátku války se také objevují obavy z dezerce. Zpráva, kterou viděl deník The Independent, uvádí, že zhoršující se situace v Donbasu, kdy je denně zabito až sto vojáků, má „vážný demoralizující účinek na ukrajinské síly a také velmi reálný dopad; případů dezerce každý týden přibývá“.